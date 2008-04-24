انتخاب 44 مقاله برتر نانو در جشنواره ترویج آموزش و پرورش مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجبی ظهر پنج شنبه در همایش و جشنواره نقش فناوری نانو در توسعه آموزش و پرورش در دانشکده فنی امام محمد باقر افزود: 176 مقاله در زمینه نانو به این جشنواره ارسال شده است که 83 مقاله از معلمان و 93 مقاله از دانش آموزان بوده است.

وی خاطر نشان کرد: در بخش معلمان 68 درصد دختران و 28 درصد پسران بودند و بیشترین تعداد مقالات از ساری با 35 مقاله بود.

رجبی گفت: در پایان 44 مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شد که 27 مقاله در بخش معلمان و 17 مقاله در بخش دانش آموزان انتخاب شده است.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را ترویج فناوری نانو و افزایش آگاهی معلمان و دانش آموزان با دانش روز بیان کرد و گفت: رتبه علمی ایران در توسعه فناوری های نانو در ردیف بیست و هفتم است که نسبت به کشورهای دیگر جهان بسیار عقب مانده است.