نقاشی 150 متری توسط دانش آموزان شهریاری کشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهریار، مراسم نقاشی دانش آموزان بر روی پارچه ای به طول 150 متری توسط اداره محیط زیست شهریار با همکاری شهرداری این شهرستان به اجرا در آمد.

در این مراسم که با شرکت 300 دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی در پارک امام خمینی (ره) سرآسیاب برگزار شد دانش آموزان طرحهای خود را در خصوص زمین پاک با رنگ پلاستیک بر روی پارچه نقاشی کردند.

این اقدام با هدف نهادینه سازی فرهنگ پاک نگه داشتن زمین با توجه به تاثیرگذاری این قشر در بین خانواده ها و جامعه انجام شده است.

در این جشنواره به دانش آموزان دبستانی کتابهایی با موضوعات زباله، بازیافت زباله و تمیز نگه داشتن آب اهدا شد.

پارچه های نقاشی برای دانش آموزان دبیرستانی به رنگ سبز، برای مقطع راهنمایی به رنگ صورتی و برای دانش آموزان دبستانی به رنگ سفید بود و دانش آموزان با 200 قلم مو بر روی پارچه ها نقاشی کردند.

در پایان این مراسم بهترین نقاشی انتخاب شد و در این راستا از دانش آموزان و کادر اداری مدرسه فرزانگان تقدیر به عمل آمد.