860 نفر مسئولیت برگزاری انتخابات مجلس در طارم را عهده دارند

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود: تعداد ‪۴۸‬ صندوق، آرای مردم این شهرستان را در مرحله دوم هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی جمع‌آوری خواهند کرد.

وی با عنوان اینکه برای جمع آوری آرا مردم روستاهای شهرستان طارم نیز 43 صندوق در نظر گرفته شده است، افزود: همچنین طی روز برگزاری انتخابات ششم اردیبهشت ماه 37 صندوق به صورت سیار، آرای شرکت‌کنندگان را جمع‌آوری خواهد کرد.

حسینی با تاکید بر این که شرکت گسترده در انتخابات مرحله دوم مجلس شورای اسلامی بیانگر علاقه‌مندی مردم به‌ نظام است، افزود: مشارکت گسترده در انتخابات دوره دوم، بار دیگر اقتدار و عظمت مردم سالاری دینی را به جهانیان نشان خواهد داد.

فرماندار طارم اظهار داشت: کلیه شرایط و امکانات برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم در این حوزه انتخابیه فراهم است.

حسینی افزود: دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات باید با اجرای وظایف خود در چارچوب قانون، مانند مرحله اول زمینه حضور گسترده و آگاهانه مردم در صحنه را فراهم کنند.