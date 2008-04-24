محورهای شریانی مازندران به سیستم روشنایی مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین بیگدلی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای حمل و نقل مازندران در محل اداره کل راه و ترابری افزود: طبق مصوبه استانی هیئت دولت در مازندران، مبلغ 24 میلیارد ریال برای تامین وسایل روشنایی محورهای چهار خطه و راههای شریانی استان تا پایان برنامه چهارم اختصاص خواهد یافت.

وی خاطر نشان کرد: این پروژه تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که بر اساس برنامه روشنایی محورهای شریانی و چهار خطه استان به اتمام خواهد رسید.

مدیر کل راه و ترابری مازندران با اشاره به اینکه از 345 کیلومتر از راه های شریانی و چهار خطه مازندران، 270 کیلومتر مجهز به وسایل روشتایی هستند تصریح کرد: عملیات روشنایی 25 کیلومتر باقیمانده در دست اقدام است.

بیگدلی در ادامه یادآور شد: 50 کیلومتر باقی مانده نیزاز محل اعتبارات ملی تا پایان برنامه چهارم اجرایی می شود.

به گفته وی، روشنایی محورهای ساری - خزرآباد، فریدونکنار- سرخرود، محمودآباد - سرخرود و آمل - محمود آباد از جمله پروژه های در دست اقدام این اداره کل است که به زودی عملیات اجرایی آن پایان و مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

بیگدلی با تاکید بر حذف نقاط حادثه خیز استان خاطر نشان کرد: طبق مصوبه هیئت دولت در سال 85 معادل 23 میلیارد ریال برای حذف نقاط حادثه خیز اختصاص یافت که در این خصوص از 269 نقطه حادثه خیز شناسایی شده، 150 مورد برطرف شده و 119 مورد نیز جهت سانحه خیزی در دست اقدام است.