فاروق الشرع : ليبي به جاي تسليم شدن به آمريكا با سلاحهاي اتمي اسرائيل مخالفت مي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه،همين منبع گفت: "عبدالرحمن شلقم" وزيرامورخارجه ليبي پيشنهاد كرد دربيانيه اجلاس اتحاديه عرب درتونس، بندي گنجانده شود كه كشورهاي عربي را به بكارگيري ازشيوه ليبي براي عاري كردن منطقه خاورميانه ازسلاحهاي كشتار جمعي ترغيب كند.

اما " فاروق الشرع " وزيرخارجه سوريه با اين پيشنهاد ليبي بشدت مخالفت كرد واز وزاري امور خارجه اتحاديه عرب خواست ازكشورهاي عضو تقاضا شود تا براي عاري كردن منطقه خاورميانه ازسلاحهاي كشتارجمعي بويژه نابودي تسليحات كشتارجمعي رژيم صهيونيستي تلاش كنند.

وي با اشاره به موافقت ليبي براي دست كشيدن ازفعاليتهاي هسته اي خود درزمينه توليد سلاحهاي كشتار جمعي ازطريق توافقات صورت گرفته با آمريكا وانگليس گفت: با توجه به اينكه تاكنون ازاسراييل خواسته نشده معاهده منع و توليد سلاحهاي كشتارجمعي را امضا كند، بركشورهاي عربي نبايد هيچ چيزي را بدون بها پرداخت كنند.

ليبي در دسامبرگذشته پس از9 ماه مذاكره مخفيانه با آمريكا وانگليس تصميم گرفت تمام فعاليتهاي هسته اي خود را در زمينه توليد سلاحهاي كشتارجمعي فاش كند.

طرابلس همچنين درآگوست سال 2003 پس قبول مسئوليت انفجارهواپيماي لاكربي موافقت كرد: مبلغي به ارزش 2/7 ميليارد دلاربه عنوان غرامت خون 270 قرباني هواپيماي سرنگون شده به خانوادههاي قرباني پرداخت كند تا درمقابل آمريكا، تحريم هاي اقتصادي را از اين كشور لغو كند.

درآغازژانويه گذشته جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا تحريم اقتصادي ليبي را مجددا تمديد كرد. رئيس جمهور آمريكا گفته بود: همواره درانتظار اقدامات ملموس از سوي دولت ليبي است. گفتني است ليبي ازسال 1986تاكنون همچنان در تحريم اقتصادي است.