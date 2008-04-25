هدف کسب بهترین نتیجه در المپیک است/ المپیکی نشدن فوتبال پذیرفتنی نیست

رضا قراخانلو رئیس کمیته ملی المپیک با بیان این مطلب به خبرنگار مهر افزود : تلاش مجموعه سازمان تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک فراهم کردن زمینه مساعد برای حضور قدرتمندانه کشورمان در رویداد مهم بازیهای المپیک است و در این راه تمام ظرفیت و پتانسیل ورزش کشور را درجهت حمایت از قهرمانان اعزامی به المپیک بکار خواهیم گرفت.



قراخانلواضافه کرد : جلسات ستاد تدارکاتی بازیهای المپیک بطور منظم وفعال برگزارمی شود و تلاش تمامی عوامل اجرایی در این ستاد رفع مشکلات و کمک به رشد و آمادگی ورزشکاران برای حضور مدعیانه در این مسابقات است.



وی با بیان اینکه با حمایت دولت ومجلس اعتبارات لازم برای تدارک، پشتیبانی واعزام تیمها به المپیک تامین شده است، تصریح کرد : از نظر منابع مالی به زودی پشتیبانی مالی لازم از محل اعتبارات سال 87 ازفدراسیون ها به عمل خواهد آمد تا برای برپایی اردوها و اعزام کاروان دغدغه ای نداشته باشند.



قراخانلو افزایش کمیت ورزشکاران شرکت ‌کننده در المپیک را یک شاخص ارزشمند خواند و گفت : خوشبخاته درحال نزدیک شدن به عدد پیش بینی شده یعنی 50 ورزشکارهستیم که در 11 رشته به المپیک 2008 پکن اعزام خواهند شد. امیدواریم این افزایش کمیت با مرغوبیت مدال و افزایش کیفی نیز همراه باشد تا نظیر بازیهای آسیایی قطر کشورمان درجایگاه بالاتری نسبت به المپیک آتن دست یابد.

وی گفت : دربازیهای المپیک آتن با 36 ورزشکار در این مسابقات شرکت داشتیم اما در این دوره در 4 -5 رشته برای اولین بار در المپیک شرکت می کنیم ضمن اینکه برای نخستین بار پس از انقلاب در رشته تیمی بسکتبال در المپیک حضورخواهیم داشت که این می تواند طلیعه ای برای حضور رشته های گروهی در این مسابقات باشد. ضمن اینکه هنوز نسبت به کسب سهمیه ورودی المپیک در رشته های والیبال و شنا ناامید نیستیم.



رئیس کمیته ملی المپیک هرگونه پیش بینی مدال در رشته‌های مختلف را به اواخر خرداد ماه و پس از بررسی کارشناسان سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون‌های مربوطه موکول کرد و اظهار داشت : تلاش داریم تا نتایج کاروان اعزامی به المپیک پکن نسبت به المپیک آتن از هرنظر مرغوبتر و بهتر باشد.

قراخانلو در خصوص فدراسیون هایی که نتوانستند سهمیه حضور در المپیک را کسب کنند، گفت: تقریبا فدراسیونی نیست که انتظار کسب سهمیه از آن وجود داشته و نتوانسته باشد به این امر دست یابد اما نسبت به دوره قبل عدم کسب سهمیه از سوی فدراسیون هایی همچون تیراندازی، بدمینتون و تیم فوتبال امید پذیرفتنی نبود.



وی افزود: در سایر رشته ها هم حق ورزش ایران است که در المپیک 2012 لندن چه در رشته های گروهی و چه انفرادی حضور پررنگ تری داشته باشیم و دررشته هایی نظیرهندبال، والیبال، شنا وحتی ژیمناستیک به سهمیه های ورودی المپیک دست یابیم.