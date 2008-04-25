این نمایشنامه‌نویس و بازیگر تئاتر به خبرنگار مهر گفت: "غفاری برای اجرای عمومی یا حضور در همایش آئین‌های عاشورایی از من نمایشنامه‌ای درباره بی‌بی شهربانو خواست. من هم با استفاده از پژوهش‌ها و اطلاعات به دست آمده از ساخت مستند 13 قسمتی "در جستجوی تاریخ ری" و پروژه‌های "تهران عتیق 8000 ساله" و "تهران ماقبل تاریخ" متن را نوشتم."

ضیایی افزود: "بر اساس تحقیقاتی درباره زیارتگاههای زنانه و زنان قدیس مشترک بین فرهنگ ایرانی، اسلامی و شیعی تصمیم گرفتم هم برای اجرای رادیویی و هم برای اجرای صحنه نمایشنامه‌هایی با داستان‌های متفاوت بنویسم. در همین راستا نمایشنامه‌ای بر اساس زندگی سیده ملک خاتون برای اجرای رادیویی نوشته‌ام."

وی درباره دیگر فعالیت‌های خود در سال 87 گفت: "نمایشنامه‌ای نیز بر اساس یکی از قصه‌های مثتوی مولانا را برای مریم ضیایی نوشته‌ام که قصد دارد آن را در جشنواره تئاتر بانوان به صحنه ببرد. امسال در فیلم سینمایی "وقتی همه خوابیم" استاد بهرام بیضایی و همچنین یک مجموعه تلویزیونی به کارگردانی محمدعلی سجادی هم بازی می‌کنم."

سیدمهرداد ضیایی سال 85 در نمایش "سمفونی درد" به کارگردانی حسین پاکدل در سالن سایه با فرهاد اصلانی، هومن برق‌نورد، اشکان صادقی، حسن معجونی، سیامک صفری و شبنم مقدمی به ایفای نقش پرداخت.