رویکرد اساسی کمیته امداد توانمند سازی محرومان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله نعیم آبادی ظهر امروز در مراسم اختتامیه جشنواره کارآفرینی کمیته امداد از تلاشهای صورت گرفته در حوزه روستایی استان هرمزگان و امداد رسانی صادقانه به محرومین تقدیر کرد و گفت: بیشتر از آنچه که نیاز باشد که به فقیر کمکی آنی و فوری شود لازم است برای افراد کارهای اساسی و زیربنایی صورت گیرد تا اساسا آن فرد و آن خانواده از دام محرومیت رهایی پیدا کند.

نماینده مردم هرمزگان در خبرگان رهبری گفت: اسلام در عین حال که دستور به کمک به محرومین را داده است از محرومین و فقرا نیز خواسته است تا برای رفع محرومیت خود در مسیر حلال گام بردارند و اجازه ندهند که فقر آنها را تا همیشه زندگی هایشان محروم و درمانده نگاه دارد.

نعیم آبادی از تلاشهای صورت گرفته در دوران پس از انقلاب برای رفع محرومیتها به عنوان نماد افتخار نظام یاد کرد و گفت: در دوران رژیم ستمشاهی حتی امروز بسیاری از ابرقدرتها به دنبال مال ملتهای مسلمان و تصاحب آن بوده اند ولی امروز منابع و ثروتهای جامعه در دستان خودمان قرار دارد و باید تمامی مسئولان حاکم در کشور تلاش کنند تا روز به روز رنگ فقر و محرومیت کمرنگ تر شود.

در بخش دیگری از این مراسم رئیس کل کمیته امداد امام خمینی کشور نیز با اشاره به زمینه های گسترده اشتغال آفرینی و مقابله با محرومیتها در جامعه از اشتغال 100 هزار نفری خانواده کمیته امداد در سال 86 خبر داد و گفت: از این میزان حدود سه هزار نفر آنان در هرمزگان بوده اند که با اقدامات ویژه و اختصاص وامهای خود اشتغالی و قرض الحسنه توانستند وابستگی خود را به کمیته امداد قطع کرده و روی پای خود بایستند.

حسین انواری اظهار داشت: در حال حاضر بیش از پنج درصد شیر کشور، 15 درصد صنایع دستی و بیش از دو میلیون واحد دامی روستایی توسط مدجویان کمیته امداد امام خمینی اداره و سرپرستی می شوند و اقدامات گسترده ای به منظور ایجاد اشتغال مفید در جامعه از سوی کمیته امداد به اجرا در آمده است.