رحمان نیا: هوای سرد در استان زنجان حاکم است

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمیشود.
وی با بیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرا میگیرد، ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه میشود در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.
مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان به تدریج گرم میشود ولی همچنان هوای سرد حاکم خواهد بود.
رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتی گراد است که دماهای امروز بالاتر از دیروز خواهد بود.
نظر شما