رحمان نیا: هوای سرد در استان زنجان حاکم است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از تداوم هوای سرد در استان طی چند روز آینده خبر داد.

محمد رضا رحمان نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان صاف بوده و فعلاً بارشی پیش بینی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه وزش باد استان زنجان را فرا می‌گیرد، ابراز کرد: در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، به وضعیت دمای هوای استان طی چند روز آینده اشاره کرد و بیان داشت: هوای استان به تدریج گرم می‌شود ولی همچنان هوای سرد حاکم خواهد بود.

رحمان نیا به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و افزود: دمای فعلی شهر زنجان منفی دو درجه سانتی گراد است که دماهای امروز بالاتر از دیروز خواهد بود.

