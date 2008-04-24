استقبال همدانیها از هیئت دولت موجب ذلت بدخواهان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعد ازظهر امروز در ابتدای جلسه استانی هیئت دولت ، با اشاره به اینکه همدان چراغ فروزنده و دیرپای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است، اظهار داشت : مردم صمیمی ، انقلابی و با فرهنگ همدان در طول تاریخ در دامان پرمهرشان ، انسانهای بزرگ تربیت کرده اند و در دوره انقلاب اسلامی هم با نثار هزاران شهید و جانباز ،پیشتازی خود را به انقلاب اسلامی به اثبات رسانده اند .

رئیس جمهور با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم همدان در استقبال از هیئت دولت ،خاطر نشان کرد :مردم همدان با صفا و صمیمیت ، ایمان زلال ، ایستادگی و روح برادری در استقبال از خادمان خود حاضر شدند به گونه ای که هنرمندی و هنرپروری و تلاش سازنده این استان به چشم می آمد .

وی افزود: استقبال گسترده مردم همدان ، خادمان خود در دولت را به خدمت بیشتر تشویق کرد .

احمدی نژاد با بیان اینکه مردم همدان با حضور در صحنه مواضع خود را با صراحت هر چه تمامتر به گوش جهانیان رساندند، تاکید کرد : مردم همدان برای چند صدمین بار گرد یاس و ذلت و پشیمانی را بر چهره بدخواهان ملت پاشیدند و نور امید ، ایستادگی و نشاط را بر فضای کشور پراکنده ساختند .

رئیس جمهور در پایان گفت : ضروری است از این همه بزرگواری ، احساس تعهد و فداکاری که در مردم این دیار موج می زند به خصوص از جوانان که صحنه گردان استقبال از خادمان خود بودند تشکر کنم .