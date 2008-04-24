به گزارش خبرنگار مهر در رشت، این طرح از امروز به مدت ۲۰روز ادامه خواهد داشت.
این طرح با توجه به شروع فصل زراعی در استان و افزایش تقاضا برای استفاده از نهادههای کشاورزی اعم از کود و سم و سایر اقلام مورد نیاز آنها به اجرا در میآید.
با اجرای این طرح که به منظور جلوگیری از سودجویی دلالان و عوامل واسطهای با همکاری سازمانهای مرتبط از جمله تعاون روستایی و جهاد کشاورزی انجام میشود، بازرسان بر نحوه عرضه و فروش این نهادهها نظارت میکنند.
مردم می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه مراتب را به شماره تلفن ۱۲۴ستاد خبری سازمان بازرگانی و یا به صورت حضوری به سازمان بازرگانی استان گزارش دهند.
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