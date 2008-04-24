۵ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۸:۰۵

هفته بیست و نهم لیگ برتر/

تساوی در دربی گیلان / پاس در همدان برابر مقاومت متوقف شد

دیدارهای هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با تساوی در دربی گیلان و توقف پاس برابر مقاومت سپاسی شیراز آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها دو تیم گیلانی ملوان بندرانزلی و پگاه در پایان به نتیجه تساوی یک بر یک رضایت دادند.

در این دیدار که در ورزشگاه تختی انزلی و با قضاوت محسن قهرمانی برگزار شد، مازیار زارع (28 - پنالتی) برای ملوان و حسین ابراهیمی (8) برای پگاه گلزنی کردند. همچنین ضربه پنالتی محمدرضا مهدوی در دقیقه 39 توسط حسنی صفت مهار شد.با این تساوی ملوان 32 امتیازی شد و به رده پانزدهم جدول رده بندی صعود کرد. پگاه هم با 28 امتیاز همچنان در جایگاه هفدهم جدول قرار دارد.

در دیگر دیدار امروز، دیدار دو تیم پاس همدان و مقاومت سپاسی شیراز در ورزشگاه قدس همدان با تساوی بدون گل به پایان رسید تا امتیاز مسابقه بین این دو تیم بالانشین تقسیم شود.

با این نتیجه پاس همدان 42 امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد و مقاومت سپاسی شیراز هم با 40 امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم ابومسلم رده ششم جدول رده بندی این مسابقات را از آن خود کرد.

