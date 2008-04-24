قهرمانی پرسپولیس کمرنگ تر شد / پیروزی برق برابر صنعت نفت

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور با برگزاری دو دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پرسپولیس در کرمان برابر تیم مس تن به نتیجه تساوی بدون گل داد.

بر پایه این گزارش، در این دیدار که در ورزشگاه شهید باهنر کرمان و با قضاوت مسعود مرادی برگزار شد، حسین کعبی در دقیقه 78 و پس از دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد. کریم باقری از پرسپولیس و زالترون از مس هم بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

با این تساوی تیم فوتبال پرسپولیس 46 امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به تیم صباباتری به رده دوم جدول صعود کرد. مس هم با 36 امتیازی جایگاه دهم جدول رده بندی این رقابتها را به خود اختصاص داد.

امروز همچنین در شیراز تیم فوتبال برق با نتیجه 3 بر 2 از سد صنعت نفت آبادان گذشت. احتشام ساسانی(22)، شهرام گودرزی(44) و مهدی کریمیان(46) برای برق شیراز گلزنی کردند و صابر میرقربانی(55) و پیمنتا(90) گلهای نفت را به ثمر رساندند. همچنین در دقیقه (3+90) احتشام ساسانی یک ضربه پنالتی را از دست داد.

با این پیروزی تیم فوتبال برق شیراز 41 امتیازی شد و با توجه به تفاضل گل کمتر نسبت به تیم استقلال اهواز به رده ششم جدول صعود کرد. صنعت نفت نیز با 31 امتیاز به رده شانزدهم جدول سقوط کرد.

روز نخست هفته بیست و نهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعتی دیگر و با برگزاری دیدار زیر به پایان می رسد:

* استقلال اهواز - ابومسلم مشهد، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز

داور: سعید بخشی زاده، کمکها: مرتضی کریمی و رسول فروغی، داور چهارم: ایرج ساعدی