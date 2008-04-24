به نتیجه رسیدن روند آشتی ملی در عراق / بازگشت همه فراکسیونها به دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نوری المالکی نخست وزیرعراق این مطلب را در دیدار با دیوید میلی باند وزیر امور خارجه انگلیس در شهر بغداد بیان داشت.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، مالکی در این دیدار گفت: آشتی ملی به موفقیت رسیده و همه فراکسیون های سیاسی به دولت بازخواهند گشت و مسئله گسترش گروههای شبه نظامی پایان یافته و سلاح دولت تنها سلاح (قانونی) شده است.

لازم به یادآوری است که فهرست العراقیه، جبهه التوافق اهل سنت و فراکسیون جریان صدر از جمله فراکسیونهایی هستند که تا کنون از دولت نوری المالکی خارج شده اند.

وی افزود: ما از اختیارات سیاسی ملی برخورداریم و همه تشکل های سیاسی از تدابیر مورد اتخاذ دولت حمایت و آن را تایید کرده اند.

نخست وزیر عراق گفت: وضعیت جنوب عراق باثبات است و ما به وضعیت امنیتی برخی مناطق نظیر موصل و مناطقی در بغداد رسیدگی می کنیم و دولت به مقابله با قانون شکنان ادامه می دهد و تصمیم ما، رویارویی کاملا قاطع با این چالشها است.

وی افزود: فعالیت سیاسی مسالمت آمیز و دراختیار داشتن همزمان سلاح مجاز نیست و شایسته است که همگان نظیر سیاستمداران کار کنند و نباید حتی یک قبضه سلاح در کنار سلاح دولت وجود داشته باشد و این مسئله یک رویکرد کلی است و کسی که این ضوابط را رعایت نکند، مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

برپایه این گزارش، وزیر امور خارجه انگلیس نیز به نوبه خود بر حمایت کشورش از دولت عراق تاکید کرد.