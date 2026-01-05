کربلا، عزادار رحلت حضرت زینب (س)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز رحلت حضرت زینب (س) برنامه عزاداری با حضور زائرانی از شهرهای مختلف عراق و دیگر کشورها در کربلای معلی برگزار شد.

عزاداران به این مناسبت از شهرهای دور و نزدیک و از دیگر کشورها خود را به کربلای معلی رساندند تا در این روز هم نوا با امام زمان (عج) خویش یادی از مصائب حضرت زینب (س) در کربلا کنند.

زائران و عزاداران از شب گذشته با برپایی مجالس و دسته‌های عزا با سینه زنی و نوحه خوانی در حرم اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت عباس (ع) حضور یافتند. همچنین مراسم عزاداری و سینه زنی نیز در بین الحرمین برپا بود.

مراسم نمادین تشییع پیکر حضرت زینب (س) در فضایی آکنده از غم و اندوه و با شرکت زائران برگزار شد.

همچون سال‌های گذشته عتبه عباسیه با برگزاری ویژه برنامه سخنرانی و عزاداری به مدت سه روز رحلت عقیله بنی هاشم را گرامی داشت. برنامه‌هایی همچون برگزاری مجالس عزاداری، نشست‌های وعظ و برنامه‌های ارشادی که در آن به نقش بی‌بدیل حضرت زینب (علیها السلام) در پاسداری از نهضت امام حسین (علیه‌السلام) و رساندن پیام عاشورا اشاره دارد.

