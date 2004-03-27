طرح آمريكا براي ايجاد پست نخست وزيري در حكومت آينده عراق

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از گاردين ، يكي از مقامات نيروهاي اشغالگر عراق به اين روزنامه گفت : به جاي پل برمر ( حاكم غير نظامي عراق ) يك نخست وزير انتخاب خواهد شد كه بزرگترين تحول در واگذاري قدرت در عراق خواهد بود.

اين روزنامه نوشت : انتخاب نخست وزير يكي از نگرانيهاي عمده مقامات اشغالگر است . اين مقامات نگرانند كه رقابت سياسي در ميان گروهاي رقيب عراقي موجب ايجاد يك خلاء سياسي در اين كشور شود.

برنامه هاي اوليه براي افزايش اعضاي بيست و پنج نفره شوراي حكومتي كه وظيفه انتخاب كابينه را برعهده دارند حاكي است احتمالا براي برعهده گرفتن مناصب وزارتي تعداد اعضاي كابينه آينده عراق تقليل خواهد يافت.

اين تحول جديد در ديدار رابرت بلكول نماينده جورج بوش در عراق ، پل برمر حاكم آمريكايي و سر جرمي گرين استوگ نماينده انگلس در عراق مورد بحث و گفتگو قرار گرفت .

برنامه ايجاد شوراي سه نفره رياست جمهوري كه از نمايندگان شيعه و سني و كرد خواهد بود هنور در حال تحقق است اما اين شورا از يك قدرت سمبوليمك برخور دار خواهد بود .

مقامات پيش بيني مي كنند كه نخست وزير آينده عراق يك فرد شيعه خواهد بود زيرا شيعيان عراق از جوامعي هستند كه در اين كشور از اكثريت برخوردارند . مقامات اميدوارند كه با توجه به حساسيت اين پست و براي دوري از رقابت بين ساستمداران رقيب و جلوگيري از انحصار طلبي يك حزب و توزيع قدرت بين تمامي گروههاي سياسي ، فردي انتخاب شود كه به گفته آنان يك فن مدار (تكنوكرات ) باشد .

دولت موقت عراق تا زماني كه انتخابات مستقيم براي انتخاب يك مجمع ملي كه تا پايان سال جاري برگزار خواهد شد انجام وظيفه خواهد كرد .

يكي از مقامات نيروهاي ائتلاف همچنين خاطر نشان كرد كه دولت موقت تا سي ژوئن جايگزين شوراي حكومتي عراق خواهد شد و تا رسيدن به جدول زماني تعيين شده براي برگزاري انتخابات اداره امورعراق را بر عهده خواهد داشت .