دولت عراق از کشتار شیعیان بدست اشغالگران جلوگیری کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین اطلاعیه با اشاره به اینکه نیروهای اشغالگر آمریکایی درعراق بدون هماهنگی با دولت قانونی عراق به شهرک شیعه نشین صدر حمله کرده اند آمده است : حملات هوایی و زمینی به مناطق غیر نظامی کشتار کودکان و زنان و مردان بی دفاع در حالی صورت می گیرد که مجامع بین المللی با سکوت معنادار خود ناظر خاموش این حملات هستند .



درادامه این بیانیه آمده است : تداوم قطع آب و برق و محاصره بیش از دو میلیون سکنه بی دفاع یک شهرک مسلمان نشین ، ناامنی و وضعیت اسفبار بهداشتی ، این شهرک را در آستانه یک فاجعه انسانی قرار داده است.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با محکوم نمودن این جنایات قاطعانه از دولت عراق درخواست کردکه از تمامی ابزار و امکانات در اختیار خود استفاده نموده از این نسل کشی و جنایت جلوگیری نماید.

در این بیانیه تاکید شده است : همگان به خوبی واقفند تداوم این وضعیت علاوه بر کشتار مردم بی دفاع و بیگناه موجب توسعه ناامنی در عراق و تضعیف حاکمیت در عراق خواهد شد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیه خود یاد آور شده است : ایجاد اختلاف بین گروههای مختلف اعم از شیعه و سنی در عراق از یک سو و تعامل با دولت قانونی عراق و تداوم نسل کشی، اصلی ترین سیاست های اشغالگران جهت تداوم حضور در عراق است که هوشیاری این نیروها و حفظ وحدت در بین این گروهها و تقویت همدلی در حاکمیت دولت قانونی عراق در تعامل با این گروهها ضروری ترین نیاز سرزمین مظلوم عراق می باشد.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کلیه آزاد اندیشان سراسر جهان بویژه مسلمانان و شیعیان درخواست می نماید که با اعلام موضع و محکوم نمودن جنایات اشغالگران آمریکایی و انگلیسی در عراق مانع کشتار شیعیان بی دفاع و تداوم نسل کشی شوند.