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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۵۴

استاندار کرمان:

الحاق دو شهرستان جنوبی استان کرمان به استان هرمزگان شایعه است

کرمان - خبرگزاری مهر: محمد رئوفی نژاد گفت: در زمینه الحاق شهرستانهای قلعه گنج و منوجان به استان هرمزگان هیچ خبر رسمی منتشر نشده و این مسئله درحد شایعه است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، رئوفی نژاد امروز در دیدار با اعضاء شورای اسلامی کرمان در استانداری کرمان گفت: با ادامه خشکسالی در سال جاری استان کرمان امسال در زمینه کمبود آب با مشکل جدی مواجه است.

وی تصریح کرد: متاسفانه بارندگی های سال جاری نتوانسته است نیاز استان کرمان را مرتفع کند و استان در سال جاری در کشور استان سوم از لحاظ خسارات خشکسالی شناخته شده است.

استاندار کرمان گفت: در حال حاضر به بیش از هزار و500 روستا در کرمان به دلیل کمبود آب در این مناطق با هماهنگی های انجام شده به وسیله تانکر آبرسانی می شوند که تا رفع مشکل کم آبی این امر در این مناطق ادامه خواهد داشت.

وی گفت: بیشترین آب مصرفی در استان کرمان در حوزه کشاورزی استفاده می شود و دلیل عمده آن استفاده از روشهای سنتی آبیاری و عدم استفاده بهینه از آب موجود است.

کد مطلب 671428

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