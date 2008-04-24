به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به امضای آیت الله محمد یزدی رئیس شورای عالی این تشکل آمده است: مرحله اول انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور چشمگیر و دشمن شکن شما در پای صندوق‌های رأی منجربه خلق حماسه‌ای جاودان وبه یادماندنی شد، خصوصاً آنکه با اعتماد مجدد شما ملت انقلابی و ارزش مدار به تفکر اصولگرایی، حاکمیت گفتمان اصولگرایی در کشور تداوم یافت.

در این بیانیه تاکید شده است : وظیفه انقلابی و ملی ما می‌طلبد اینک که در آستانه برگزاری دور دوم انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار داریم با اتمام حماسه 24 اسفندماه وحضور گسترده دراین دوره از انتخابات نیز همچون دوره گذشته نمایندگانی ارزش‌مدار، انقلابی و دلسوز و متدین را به مجلس هشتم شورای اسلامی گسیل نمائید.