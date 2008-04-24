اسرائیل با توسل به مذاکره در پی اشغالگری بیشتر است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس چاپ فلسطین در تحلیلی نوشت: مسئولان صهیونیستی و رسانه های گروهی آنها ابتکار عمل صلح عربی را قبول ندارند، زیرا از یک طرف حق بازگشت آوارگان فلسطینی را از سال 1948 رد می کنند و از طرف دیگر برموضع خود برای ساختن شهرکهای صهیونیست نشین در کرانه باختری رود اردن پافشاری می کنند.

این روزنامه افزود: بنابراین اسرائیل برای کدامین نوع صلح تلاش می کند؟ آیا صلح اشغالگری به عنوان یک واقعیت و یا صلح شهرک سازی به عنوان حقایق موجود در سرزمین های فلسطینی مد نظر است و یا صلح برای تبدیل کردن سرزمین فلسطین به بخش های کوچک و دورافتاده و یا تبدیل کردن آن به زندان بزرگ برای شهروندان عرب مورد نظر است؟

روزنامه مذکورخاطر نشان کرد: اگر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) به عنوان شریک گفتگوها مورد قبول نیست – درحالی که از نظر فلسطینیان حماس یک سازمان آزادی بخش و نماینده واقعی ملت فلسطین محسوب می شود– پس چرا مذاکرات صلح که در آن ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان شرکت دارد فعال نمی شود؟

روزنامه القدس به انتقاد واشنگتن و تل آویو ازجیمی کارتر رئیس جمهوری اسبق آمریکا قبل ازسفرش به منطقه اشاره کرد ونوشت: کارتر قبل از سفر به منطقه گفته بود هدفش از این سفر بررسی واقعی مناقشه اعراب و اسرائیل و نیز مناقشه فلسطین و اسرائیل است، اما واشنگتن و اسرائیل بر روی محور اصلی ماموریت کارتر به منطقه بویژه دیدارش با خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) در دمشق و نیز سایررهبران حماس در قاهره دست گذاشتند.

براساس گزارش این روزنامه، آمریکا و رژیم اسرائیل به کارتر توصیه کردند در همسویی با ادعای واشنگتن و تل آویو مبنی بر قلمداد کردن حماس به عنوان یک گروه تروریستی و ممنوعیت تعامل با رهبران آن، این جنبش و رهبرانش را تحریم کند.

روزنامه مذکورنوشت: اگرموضوع حماس را رها کنیم و به اظهارات کارتر درمورد ماهیت مناقشه و انگیزهای آن توجه کنیم به این نتیجه می رسیم که کارتر موضع بی طرفی را اتخاذ کرده است.

القدس به نقل ازکارتر تاکید کرد: طرف اسرائیلی نه تنها به صلح توجه نمی کند بلکه به توسعه شهرک سازی در سرزمین های فلسطینی دست می زند.

این روزنامه به موضوع اسارت 11 هزار فلسطینی در زندان های رژیم اسرائیل اشاره کرد و نوشت: جهان نسبت به مشکلات اسرای فلسطینی بی اهمیت است درحالی که جامعه بین المللی و قدرت های بزرگ برای مطالبه آزادی یک اسیر اسراییلی نزد جنبش حماس و دو تن دیگر نزد حزب الله لبنان جنجال به پا کرده اند.