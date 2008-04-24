مردم با هوشیاری و آگاهی در تعیین سرنوشت کشور مشارکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی وزیر کشورکه درستاد انتخابات کشورسخن می گفت، با اشاره به برگزاری انتخابات فردا در 54 حوزه انتخابیه در حدود 100 شهرستان کشور برای انتخاب 82 نماینده مجلس تاکید کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری انتخابات به طور کامل فراهم شده است و امیدواریم مردم با هوشیاری و آگاهی بالا و شور و باور عمیق مشارکتی فعال در تعیین سرنوشت کشور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در دور دوم انتخابات مجلس تجربه انتخابات رایانه ای تکمیل می شود، خبر داد که در انتخابات 24 اسفند به عنوان نخستین تجربه برگزاری انتخابات رایانه ای 92 درصد شرکت کنندگان کد ملی خود را ثبت کرده بودند و 82 درصد کد نامزدها در تعرفه های رای ثبت شده بود که 75 درصد آن صحیح بود.

وزیر کشورهمچنین از توزیع 99 درصد کارت های ملی ایرانیان خبر داد و خواستار همکاری مردم برای موفقیت تجربه انتخابات رایانه ای شد.