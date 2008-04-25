برترینهای جشنواره منطقه ای نماز در هرمزگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، هیئت داوران این جشنواره، جایزه ویژه نیایش را به سکینه رئیسی مسئول گروه نمایشی فال و فالگیر و نویسنده آن خالق درگاهی اهدا کرد.

هیئت داوران در این بخش زهرا نصیری نویسنده نمایش رازشیر را به عنوان مقام دوم و جعفر قاسمی نویسنده نمایش عصریک روزتعطیل و حبیب الله ناصری نویسنده نمایش آرزو را به طور مشترک بعنوان مقام سوم این جشنواره معرفی کرد.

در بخش کارگردانی، حبیب الله ناصری به خاطر نمایش آرزو حائز رتبه دوم و ایمان محمدی خواه کارگردان نمایش رستگاری درشب وابوالقاسم احدیان کارگردان نمایش رازشیر بطور مشترک سوم شدند. در این بخش هیات داوران هیچ یک از آثار را شایسته دریافت مقام اول ندانست.

هیئت داوران جایزه بهترین بازیگر خردسال مقام دوم را به فاطمه آل آقا برای بازی ماندگار و ملموس در نمایش آرزو و پردیس دهقانی به خاطر بازی اثر گذار در نمایش رازشیر به مقام سوم دست یافت.

هیئت داوران در بخش منتخب خردسال هیچ یک از بازیگران خردسال را شایسته دریافت جایزه مقام اولی ندانست.

در بخش بهترین بازیگر نقش زن، فرنگیس لرستانی برای بازی در نمایش آرزو وصالحه کوهی برای بازی در نمایش رستگاری درشب بطور مشترک دوم و سارا کلانتری برای نمایش رستگاری درشب وماهان صابری برای نمایش عصریک روز تعطیل بطور مشترک سوم شدند.

در بخش بهترین بازیگر نقش مرد ، رتبه دوم به جاوید رضایی برای نمایش عصریک روز تعطیل و ایمان محمدی خواه برای نمایش رستگاری درشب دور اهدا شد، هیئت داوران با تاکید بر عدم شایستگی دریافت جایزه اول از سوی هیچ یک از آثار، مقام سوم را به قنبر کوچی برای نمایش فال و فالگیر کرد.

باقر رمضان زاده نمایش آرزو و مرضیه جعفری نمایش آرزو درزمینه طراحی صحنه مشترکا دوم و علی رحیمی نمایش راز شیر سوم شدند.

در بخش بروشور نیز آمنه رئیسی برای طراحی مطلوب بروشور نمایش فال وفالگیر رتبه اول ، آیدا قاسمی برای نمایش پشت درهای خاکی مقام دوم و زهره کهوری برای نمایش راز شیر حائز رتبه ‬سوم شدند.

درزمینه نور وموسیقی مجتبی خشنودی برای نمایش رازشیر و عبدالرضا سهرابی برای نمایش آروز به صورت مشترک دوم شدند وهیئت داوران هیچ یک از آثار را شایسته مقام اول و سوم نداست.

دومین جشنواره تئاتر نمایش ونیایش از سوم تا پنجم اردیبهشت ماه در فرهنگسرای طوبی بندرعباس برگزار شد.