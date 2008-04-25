  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۸:۳۴

گزارش خبرنگار مهر از ژاپن /

اقدام عجیب مسئولان کنفدراسیون وزنه برداری آسیا

اقدام عجیب مسئولان کنفدراسیون وزنه برداری آسیا

مسئولان برگزار کننده سی و نهمین دوره مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا از همراهان تیم های شرکت کننده نیز هزینه دوپینگ را دریافت کرده اند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژاپن، مسئولان وزنه برداری آسیا که برای ثبت نام و پذیرش تیم های شرکت کننده سخت گیری ویژه ای انجام داده اند، در صورتی تیم ها را پذیرش می کنند که هزینه آزمایش دوپینگ را نیز دریافت کنند.

در این بین اقدام آنها برای گرفتن حق آزمایش دوپینگ از همراهان در نوع خوب عجیب است. آنها به هنگام ثبت نام تیم ها از تمامی همراهان نیز مبلغ 50 دلار بابت انجام آزمایش دوپینگ دریافت کرده اند. حال اینکه قصد گرفتن آزمایش دوپینگ را دارند یا خیز هنوز مشخص نشده است.

سی و نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا که میدان گزینشی المپیک نیز محسوب می شود از 6 اردیبهشت ماه به مدت 6 روز در شهر کانازاوای ژاپن برگزار خواهد شد

کد مطلب 671472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها