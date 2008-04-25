اقدام عجیب مسئولان کنفدراسیون وزنه برداری آسیا

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ژاپن، مسئولان وزنه برداری آسیا که برای ثبت نام و پذیرش تیم های شرکت کننده سخت گیری ویژه ای انجام داده اند، در صورتی تیم ها را پذیرش می کنند که هزینه آزمایش دوپینگ را نیز دریافت کنند.

در این بین اقدام آنها برای گرفتن حق آزمایش دوپینگ از همراهان در نوع خوب عجیب است. آنها به هنگام ثبت نام تیم ها از تمامی همراهان نیز مبلغ 50 دلار بابت انجام آزمایش دوپینگ دریافت کرده اند. حال اینکه قصد گرفتن آزمایش دوپینگ را دارند یا خیز هنوز مشخص نشده است.

سی و نهمین دوره رقابت های وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا که میدان گزینشی المپیک نیز محسوب می شود از 6 اردیبهشت ماه به مدت 6 روز در شهر کانازاوای ژاپن برگزار خواهد شد