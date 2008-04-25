دو هزار نفر در کلاسهای قرآنی املش شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در املش، حجت الاسلام امیری رئیس اداره تبلیغات اسلامی املش صبح جمعه در یک نشست قرآنی با حضور قرآن آموزان در این شهرستان اظهار داشت: در سال گذشته 16 برنامه قرآنی در قالب برگزاری کلاسهای روخوانی، روانخوانی، مفاهیم ویژه کارکنان دولت، عموم افراد و دانش آموزان در املش اجرا شده است.

وی گفت: برگزاری مسابقات قرآنی، جشنواره های قرآنی، گردهمایی مربیان، همایش تجلیل از پیشکسوتان، محافل انس با قرآن، آموزش قرآن به اقشار کم سواد و بی سواد، گزارش دوره های تربیت معلم، اهداء اقلام فرهنگی، تشکیل مراکز و خانه قرآنی روستایی از دیگر برنامه های این اداره بوده است.

حجت الاسلام امیری با اعلام اینکه 760 نفر از املش در سال 86موفق به دریافت گواهینامه از سوی دارالقرآن الکریم استان شدند، خاطر نشان کرد: 40 نفر از اساتید برجسته قرآنی در سال 86 بعنوان مربیان قرآنی در اجرای طرح های مذکور و آموزش قرآن آموزان با اداره تبلیغات اسلامی همکاری داشتند.

وی همچنین با اشاره به اینکه ترویج فرهنگ قرآنی، نیاز ضروری جامعه ماست ، گفت: ب رای تقویت فعالیت‌های قرآنی و آموزش قرآن به مردم به‌ ویژه تشویق جوانان به فراگیری آیات قرآن و عمل به آن باید بیشتر در جامعه تلاش شود.

حجت الاسلام امیری در ادامه به سال نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و افزود: با مطالعه دقیق تر قرآن وتدبر در آیات و مفاهیم آن در عرصه قرآن می توان نوآوری داشت .