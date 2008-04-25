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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۸:۱۵

در صبح روز انتخابات؛

رای گیری برای 82 کرسی مجلس هشتم آغاز شد

رای گیری برای 82 کرسی مجلس هشتم آغاز شد

شعب اخذ رای در 54 حوزه انتخابیه در 21 استان کشور دقایقی پیش به روی مردم گشوده شد تا نمایندگان 82 کرسی مجلس هشتم در دور دوم انتخابات تعیین شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دور دوم انتخابات 164 نامزد با یکدیگر به رقابت می پردازند که از این تعداد 12 نفر زن هستند.

18295 شعبه رای گیری برای برگزاری دور دوم هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است.

همچنین 200 تا 250 هزار نفرعوامل اجرایی ، نظارتی ، بازرسی و امنیتی  کار برگزاری این مرحله از انتخابات را به عهده دارند .

بنا بر اظهارات مسئولان اجرایی برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس هشتم، ستاد انتخابات کشور تلاش می ‌کند ظرف مدت 48 ساعت نتایج انتخابات را اعلام کند.

پیش از این عباس محتاج معاون امنیتی- انتظامی وزیر کشور در گفتگو با مهر، از آمادگی کامل امنیتی برای برگزاری انتخابات امروز خبر داده بود.

بنابر اعلام این مسئول امنیتی برگزاری انتخابات مجلس هشتم در مرحله دوم ، امنیت انتخابات را در این مرحله 100 هزار نفر تامین می کنند.

طبق قانون کسانی که تا امروز - ششم اردیبهشت هشتاد و هفت- 18 سالشان تمام شود ، می توانند رای دهند.

کد مطلب 671475

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