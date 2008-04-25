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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۰:۰۴

حزب CPI هند خواستار شد:

بی توجهی به فشارهای آمریکا در مذاکرات خط لوله صلح

بی توجهی به فشارهای آمریکا در مذاکرات خط لوله صلح

حزب CPI هند از دولت این کشور خواست تا در مذاکرات خط لوله صلح با ایران تاخیر ایجاد نکند و تحت تاثیر آمریکا قرار نگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از " ایکونومیک تامیز" هند، رهبران حزب "The Communist Party of India" که یکی از احزاب بزرگ سیاسی هند می باشد از دولت این کشور خواستند که  مذاکرات خط لوله صلح با ایران را با جدیت دنبال کند و تحت تاثیر آمریکا قرار نگیرد.

همچنین رهبران این حزب اعلام کردند: دولت هند باید به آمریکا ثابت کند که برای تصمیم گیری هایش نیازمند این کشور نیست.

ابن در حالی است که سران حزب CPI با انتقاد شدید از مداخلات  آمریکا در روابط خارجی هند از مقامات دولتی هند خواستند که مذاکرات خود با ایران بر سر خط لوله صلح را با سرعت هرچه تمام تر و در سطح بالاتری با مقامات ایرانی ادامه دهند و با ایران به توافق برسند.

سران حزب CPI همچنین خواستار احضار نماینده سیاسی آمریکا در هند برای جواب دادن به مداخلات بی رویه واشنگتن در امور داخلی هند شدند.  

کد مطلب 671492

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