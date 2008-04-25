بیمه فراگیر محصولات کشاورزی آغاز می شود

محمد حسین صفرپورطاهردرگفتگو با مهر با اشاره به اجرای طرح بیمه فراگیرعشایر در سال زراعی 87-88، گفت: به منظورافزایش پوشش بیمه ای و کاهش سهم حق بیمه کشاورزان بیمه فراگیراز سالجاری در کشوراجرا می شود به نحویکه علاوه بر بیمه فراگیرعشایر، بیمه فراگیر محصولات کشاورزی دیگری همانند گندم، حبوبات و برنج را به صورت آزمایشی برای سال زراعی 87-88 اجرا خواهیم کرد که در حال حاضرمراحل فنی آن به اتمام رسیده است.

قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی، بیان کرد: درحال حاضرروشهای اجرایی بیمه فراگیر محصولات کشاورزی با هماهنگی دستگاههای اجرایی وسازمانهای جهاد کشاورزی استانها پیگیری می شود، ضمن اینکه سازو کاراجرایی بیمه فراگیربه گونه ای تنظیم می شود که شمولیت بیمه پذیری آن همگانی باشد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد هماهنگی درروش بیمه فراگیرمحصولات کشاورزی، اظهار داشت: برای تحقق این امر باید گلوگاههایی که شمولیت بیمه ای دارند را شناسایی کنیم و سپس طرح را با مشارکت تشکلهای مردمی اجرا نماییم.

15 درصد دامها و 70 درصد طیور کشور بیمه شده اند

صفرپورافزود: صندوق بیمه درامر فروش زود هنگام دام عشایر که به دلیل پائین بودن تالیف دام در مراکز نگهداری حادث می شود، فاقد نقش است اما سازو کار اجرایی صندوق به نحوی است که خسارتهای وارده به دامهایی را که به هر دلیلی تلف شده باشند را پرداخت کند و در مکانهایی که برآورد خسارتها برای کارشناسان صندوق غیرقابل دسترس باشد با تائید مراجع و معتمدین محلی و یا نیروی انتظامی خسارتهای وارده به آنان پرداخت می شود.

وی اعلام کرد: در حال حاضرحدود 15 درصد کل دامها اعم ازدام سبک و سنگین تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قراردارند و ادامه حرکت جهشی در طرح فراگیربه گونه ای است که از دام عشایر شروع و به دام سبک و سنگین منتهی می شود.

قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی با اعلام اینکه بیش از70 درصد صنعت طیور کشورتحت پوشش بیمه قراردارند، افزود: هم اکنون حود 550 الی 560 میلیون قطعه طیور تحت پوشش صندوق بیمه قرار دارند.

پرداخت 200 میلیارد ریال غرامت به صنعت طیور

وی اعلام کرد: سال گذشته به دلیل احتمال وجود موارد مشکوک به بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیوردرکانونهای آلوده و معدوم سازی طیوردرکانونهای مشکوک به این بیماری خسارتهایی وارده آمد که برای جبران این خسارتها بالغ برحدود 200 میلیارد ریال از سوی صندوق بیمه پرداخت شد.

صفرپوربا اشاره به تشکیل شورای تحول و توسعه نظام بیمه کشاورزی درحدود 6 ماه اخیربه منظور بهبود ساختار بیمه محصولات کشاورزی، اظهارداشت: درراستای تحول و توسعه نظام بیمه کشاورزی این شورا از حدود 6 ماه گذشته تشکیل شد و در حال حاضر با مطالعات تطبیقی بیمه های کشورهای موفق همچون هند، ترکیه و کانادا، تغییر راهبردی نظام بیمه کشور را آغاز کرده ایم و موارد مورد توجه بیمه کشاورزی را که با شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشورمنطبق باشد را بهینه سازی می کنیم.

وی با بیان اینکه برای ایجاد سامانه مطلوب بیمه ای در کشور از چندین کشور نمونه در این امر الگوبرداری می شود، بیان کرد: درحال حاضرسازماندهی نظام بیمه ای کشوردرقالب شرکتهای خدمات بیمه ای عملیاتی شده و برخی از ابزارهایی که حالت گریزان برای کشاورزان دارد از جمله حق بیمه سهم کشاورزی متعادل می شود؛ لذا باید مطلوبیت توسعه بیمه ای را در ارزان سازی خدمات بیمه ای اجرا نماییم و کیفیت خدمات را به سمت مطلوبیت بیمه کشاورزی سوق دهیم.

اختصاص 239 میلیارد تومان یارانه

قائم مقام مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی عنوان کرد: سال گذشته 210 میلیارد تومان یارانه به بیمه محصولات کشاورزی اختصاص یافت که این رقم امسال به 239 میلیارد تومان بالغ شده است.