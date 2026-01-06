در بیمارستان امام خمینی شهر ایلام چه گذشت؟آرامش دوباره حاکم شد

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه سیزدهم دیماه، تعدادی از افراد معترض در شهر ملکشاهی استان ایلام، با حرکت به سمت مراکز حساس و نقاط حیاتی شهر، اقدام به شکستن شیشههای برخی ساختمانها کردند.
این افراد با نزدیک شدن به یکی از پایگاههای نظامی، به سوی آن سنگپرانی کردند که متأسفانه منجر به درگیری و تیراندازی شد. در این حادثه چندین نفر آسیب دیدند.
پس از انتقال مجروحان به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر ایلام، گروهی از اغتشاشگران با ورود به این مرکز درمانی، فضای بیمارستان را ملتهب کرده و با تهدید کادر درمان و ایجاد اخلال در خدماترسانی، آرامش بیماران و همراهان را بر هم زدند.
گزارشها حاکی از آن است که این افراد اقدام به آمادهسازی کوکتل مولوتوف و تجمع در بخشهایی از بیمارستان کرده و حتی مواردی از پرتاب نارنجک به سمت نیروهای انتظامی گزارش شده است، که خوشبختانه منفجر نشد.
با حضور به موقع یگانهای ویژه و نیروهای امنیتی، اغتشاشگران از بیمارستان خارج و تعدادی از آنان دستگیر شدند.
خوشبختانه در جریان این عملیات، هیچ تلفاتی گزارش نشد و در نهایت آرامش به بیمارستان و مناطق اطراف بازگشت.
مقامات انتظامی و امنیتی استان ایلام، در پی بازگرداندن سریع نظم و امنیت به منطقه بوده و بر لزوم برخورد قانونی با عوامل اخلالگر و کسانی که سلامت عمومی و امنیت ملی را به خطر انداختهاند، تأکید کردهاند.
