بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز سه‌شنبه تا پایان هفته جاری برای همه نقاط استان جوی آرام و پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: طی امروز پوشش ابر و گاهی افزایش سرعت باد پدیده‌های غالب آسمان منطقه هستند.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین از اواخر وقت روز جمعه و طی روز شنبه با ورود و فعالیت سامانه بارشی به جو استان علاوه بر افزایش ابر و نیز وزش باد قابل‌ملاحظه تا شدید لحظه‌ای برای همه نقاط رگبار باران و رعدوبرق، در نواحی سردسیر و ارتفاعات رگبار برف انتظار می‌رود. در صورت عدم تغییر به‌زودی هشدار هواشناسی مربوطه صادر می‌شود.

مرادپور، گفت: از نظر نوسانات دمایی، طی امشب، دماها با آهنگی آرام روند افزایشی خواهند داشت؛ اما کماکان مدیریت بهینه مصرف حامل‌های انرژی توصیه می‌شود.