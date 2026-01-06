به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل داده‌های هواشناسی، امروز سه‌شنبه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده و در ساعات ابتدایی روز پدیده غبار صبحگاهی رخ داده است.



همچنین در طول روز، در برخی ساعات وزش باد ملایم در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد و در همین روز، روند تغییرات دما نسبت به روز گذشته کاهشی ارزیابی شده است.



از اواخر وقت سه‌شنبه تا بامداد چهارشنبه، افزایش نسبی ابرناکی در آسمان قم پیش‌بینی می‌شود، به‌گونه‌ای که صبح روز چهارشنبه آسمان به صورت قسمتی ابری خواهد بود و به‌تدریج با کاهش میزان ابر، وضعیت جوی به سمت صاف شدن پیش می‌رود.



در این روز نیز در برخی ساعات وزش باد ملایم و پدیده غبارآلودگی مورد انتظار است.



وضعیت جوی روز پنج‌شنبه در استان قم پایدار گزارش شده و آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود.



طبق پیش‌بینی‌ها، در این روز نیز وزش باد ملایم در برخی ساعات و احتمال غبارآلودگی وجود دارد. شرایط مشابهی برای روز جمعه نیز پیش‌بینی شده است؛ به‌طوری که آسمان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری خواهد بود، اما از ساعات بعدازظهر افزایش ابر و تشدید نسبی وزش باد در سطح استان محتمل است.



از روز چهارشنبه تا پایان روز جمعه، تغییرات دمایی در استان محسوس نخواهد بود و دما در محدوده نسبتاً ثابتی نوسان خواهد کرد..



همچنین با توجه به حاکمیت شرایط پایدار جوی، از امروز تا بعدازظهر روز جمعه بستر لازم برای انباشت آلاینده‌های جوی در استان قم فراهم خواهد بود.