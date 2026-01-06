  1. سیاست
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

دبیرخانه شورای دفاع: تداوم رفتار خصمانه پاسخ قاطع و متناسب خواهد داشت

دبیرخانه شورای دفاع، ضمن محکوم‌کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخله‌جویانه علیه کشورمان، تأکید کرد: تداوم رفتار خصمانه با پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، ضمن محکوم‌کردن تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخله‌جویانه علیه کشور، تأکید کرد؛ امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران، خط قرمزی غیرقابل عبور است و هرگونه تعرض یا تداوم رفتارهای خصمانه، با پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.

متن بیانیه دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

دشمنان دیرینه این سرزمین که بارها و به‌صراحت مسئولیت کشتار زنان و کودکان ایرانی را بر عهده گرفته‌اند، با تکرار و تشدید ادبیات تهدید و اظهارنظرهای مداخله‌جویانه و در تعارض آشکار با اصول پذیرفته‌شده حقوق بین‌الملل، رویکردی هدفمند را دنبال می‌کنند که معطوف به تجزیه ایران عزیز و وارد آوردن لطمه به کیان کشور است؛ مسیری که نه صرفاً بیان مواضع سیاسی، بلکه بخشی از یک الگوی فشار و ارعاب بوده و نمی‌تواند بی‌پاسخ، بی هزینه یا خارج از معادلات میدانی تلقی شود.

جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر انسجام ملی، توان بازدارندگی همه‌جانبه و آمادگی کامل دفاعی، بار دیگر تصریح می‌کند که امنیت، استقلال و تمامیت ارضی کشور، خط قرمزی غیرقابل عبور است. هرگونه تعرض به منافع ملی، مداخله در امور داخلی یا اقدام علیه ثبات ایران با واکنشی متناسب، هدفمند و تعیین‌کننده مواجه خواهد شد.
در چارچوب دفاع مشروع، جمهوری اسلامی ایران خود را محدود به واکنش پس از اقدام نمی‌داند و نشانه‌های عینی تهدید را بخشی از معادله امنیتی تلقی می‌کند. تشدید ادبیات تهدید و مداخله که فراتر از یک موضع‌گیری لفظی است، می‌تواند به‌مثابه رفتاری خصمانه فهم شود؛ مسیری که تداوم آن، پاسخ متناسب، قاطع و تعیین‌کننده‌ای را به‌دنبال خواهد داشت و مسئولیت کامل پیامدها بر عهده طراحان این روند است.

فَمَنِ اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَیٰ عَلَیْکُمْ
دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی ایران
 

هادی رضایی

