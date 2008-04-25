آراء مردم روابط مجلس و دولت را محکم تر می کند

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای سرافرازی ملت را به دنبال دارد، اظهار داشت: مشارکت مردم در دور دوم انتخابات بیانگراقتدار و اراده ملی است.
مرادی با تاکید بر حضور گسترده مردم همدان و ملایر در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اینکه با برگزاری دور دوم انتخابات، مجلس هشتم تکمیل میشود، حضور گسترده از اهمیت خاصی برخوردار است.
استاندار همدان گفت: حضور پررنگ مردم در انتخابات نشان دهنده و بیانگر تجدید بیعت با آرمانهای امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی است.
مرادی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده ای در اداره امور کشور دارد.
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