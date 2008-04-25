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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۱:۱۲

آراء مردم روابط مجلس و دولت را محکم تر می کند

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: آراء مردم در صندوقهای رای موجب مستحکم‌تر شدن مجلس و دولت می‌شود.

بهروز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه حضور گسترده مردم در پای صندوقهای رای سرافرازی ملت را به دنبال دارد، اظهار داشت: مشارکت مردم در دور دوم انتخابات بیانگراقتدار و اراده ملی است.

مرادی با تاکید بر حضور گسترده مردم همدان و ملایر در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: با توجه به اینکه با برگزاری دور دوم انتخابات، مجلس هشتم تکمیل می‌شود، حضور گسترده از اهمیت خاصی برخوردار است.

استاندار همدان گفت: حضور پررنگ مردم در انتخابات نشان دهنده و بیانگر تجدید بیعت با آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدای انقلاب اسلامی است.

مرادی اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی نقش تعیین ‌کننده ای در اداره امور کشور دارد.

کد مطلب 671557

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