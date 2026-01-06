به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر رحیمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم برگزاری این رویداد علمی برای دومین سال متوالی اظهار کرد: گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم با هدف به‌روزرسانی دانش تخصصی، ارتقای مهارت‌های بالینی و ایجاد بستر تبادل تجربیات حرفه‌ای میان دندانپزشکان کشور برنامه‌ریزی شده و محل برگزاری آن اتاق بازرگانی استان قم خواهد بود.



وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی این گردهمایی بر اساس نیازهای علمی و حرفه‌ای جامعه دندانپزشکی انجام شده است، افزود: در طول برگزاری این رویداد، ۲۳ کارگاه و پنل آموزشی در قالب مباحث تئوری و عملی برگزار می‌شود که در آن‌ها بیش از ۴۰ نفر از اساتید برجسته و صاحب‌نام دندانپزشکی کشور، تازه‌ترین دستاوردهای علمی، مهارت‌های بالینی و روش‌های نوین درمانی را به شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد.



رئیس هیئت‌مدیره جامعه دندانپزشکی استان قم با تأکید بر نقش اثرگذار گردهمایی‌های علمی در ارتقای نظام سلامت گفت: جامعه دندانپزشکی همواره در مسیر توسعه علمی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی پیشگام بوده و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توانمندی‌های تخصصی دندانپزشکان، بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران و پاسخگویی بهتر به نیازهای سلامت جامعه ایفا کند.



دبیر اجرایی دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم نیز با تشریح ابعاد اجرایی این رویداد گفت: طراحی برنامه‌های علمی این گردهمایی با تمرکز بر نیازهای واقعی و کاربردی دندانپزشکان در حوزه‌های مختلف درمانی، آموزشی و فناوری‌های نوین صورت گرفته است تا شرکت‌کنندگان بتوانند آموخته‌های خود را به‌صورت مؤثر در محیط‌های بالینی و حرفه‌ای به کار گیرند.



مهدی پوررضا با اشاره به ویژگی‌های شاخص این دوره افزود: تنوع کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی، حضور گسترده اساتید برجسته کشوری و برگزاری همزمان آموزش‌های تئوری و عملی از جمله امتیازات این گردهمایی است که آن را به یکی از رویدادهای علمی مهم دندانپزشکی در سطح استان و کشور تبدیل کرده است.



وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده دندانپزشکان و فعالان این حوزه، دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم بتواند به بستری پویا برای هم‌افزایی علمی، انتقال تجربیات حرفه‌ای و ارتقای جایگاه علمی دندانپزشکی استان قم در سطح ملی تبدیل شود.