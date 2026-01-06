  1. استانها
دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم برگزار می‌شود

قم – رئیس هیئت‌مدیره جامعه دندانپزشکی استان قم از برگزاری دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم طی روزهای ۱۷ تا ۱۹ دی‌ماه سال جاری در شهر قم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر رحیمی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به تداوم برگزاری این رویداد علمی برای دومین سال متوالی اظهار کرد: گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم با هدف به‌روزرسانی دانش تخصصی، ارتقای مهارت‌های بالینی و ایجاد بستر تبادل تجربیات حرفه‌ای میان دندانپزشکان کشور برنامه‌ریزی شده و محل برگزاری آن اتاق بازرگانی استان قم خواهد بود.

وی با بیان اینکه برنامه‌ریزی این گردهمایی بر اساس نیازهای علمی و حرفه‌ای جامعه دندانپزشکی انجام شده است، افزود: در طول برگزاری این رویداد، ۲۳ کارگاه و پنل آموزشی در قالب مباحث تئوری و عملی برگزار می‌شود که در آن‌ها بیش از ۴۰ نفر از اساتید برجسته و صاحب‌نام دندانپزشکی کشور، تازه‌ترین دستاوردهای علمی، مهارت‌های بالینی و روش‌های نوین درمانی را به شرکت‌کنندگان ارائه خواهند کرد.

رئیس هیئت‌مدیره جامعه دندانپزشکی استان قم با تأکید بر نقش اثرگذار گردهمایی‌های علمی در ارتقای نظام سلامت گفت: جامعه دندانپزشکی همواره در مسیر توسعه علمی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی پیشگام بوده و برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش توانمندی‌های تخصصی دندانپزشکان، بهبود کیفیت خدمات ارائه‌شده به بیماران و پاسخگویی بهتر به نیازهای سلامت جامعه ایفا کند.

دبیر اجرایی دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم نیز با تشریح ابعاد اجرایی این رویداد گفت: طراحی برنامه‌های علمی این گردهمایی با تمرکز بر نیازهای واقعی و کاربردی دندانپزشکان در حوزه‌های مختلف درمانی، آموزشی و فناوری‌های نوین صورت گرفته است تا شرکت‌کنندگان بتوانند آموخته‌های خود را به‌صورت مؤثر در محیط‌های بالینی و حرفه‌ای به کار گیرند.

مهدی پوررضا با اشاره به ویژگی‌های شاخص این دوره افزود: تنوع کارگاه‌ها و پنل‌های تخصصی، حضور گسترده اساتید برجسته کشوری و برگزاری همزمان آموزش‌های تئوری و عملی از جمله امتیازات این گردهمایی است که آن را به یکی از رویدادهای علمی مهم دندانپزشکی در سطح استان و کشور تبدیل کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با مشارکت گسترده دندانپزشکان و فعالان این حوزه، دومین گردهمایی علمی جامعه دندانپزشکی قم – ابریشم بتواند به بستری پویا برای هم‌افزایی علمی، انتقال تجربیات حرفه‌ای و ارتقای جایگاه علمی دندانپزشکی استان قم در سطح ملی تبدیل شود.

