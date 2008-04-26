مهاجر شجاعی به سوریه رفت/ شش مسابقه در فهرست برنامه های دونده 800 متر ایران

به گزارش خبرنگار مهر، دارنده سهمیه دوی 800 مترالمپیک روز جمعه ششم فروردین ماه برای برپایی اردویی 3 هفته ای عازم سوریه شد. مهاجر شجاعی پس از پایان این اردوی تدارکاتی یک هفته به تهران آمده و در مسابقات لیگ دوومیدانی شرکت خواهد کرد، سپس برای پیگیری تمرینات عازم ترکیه می شود و در نهایت پایان خرداد ماه به کشور باز می گردد.

در حالیکه قرار بود مهاجر شجاعی ششم تیر ماه عازم مسابقات جایزه بزرگ الجزایر شود به علت تغییر زمان آغاز این رقابتها به تاریخ ششم خرداد ماه برنامه سفرش به این کشور را لغو کرد.

وی برای کسب آمادگی جهت حضور در بازیهای المپیک پکن اول تیر ماه سفر 35 روزه خود را برای شرکت در مسابقات سوپر گراندپری و گراندپری در کشورهای لهستان، ایتالیا، فرانسه، هلند و دو مسابقه در اسلواکی آغاز کرده و تا پنجم مرداد ادامه می دهد. مهاجر شجاعی از این تاریخ تا زمان اعزام به بازیهای المپیک پکن در تهران تمرین خواهد کرد.