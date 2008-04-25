تغییر معادله بین المللی پس از پیروزی بزرگ حزب الله

"بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه در دیدار گروهی از فرهنگیان و فرهیختگان عرب دارای دیدگاهها و رویکردهای مختلف با وی گفت : رژیم اسرائیل پس از پیروزی مقاومت لبنان بر این رژیم، وارد دوران پیری خود شده است و با وجود تمایل فراوان آمریکا برای جنگ و تجاوزگری علیه سوریه یا ایران و یا حزب الله لبنان، داده های ما می گوید که درآینده نزدیک، جنگی رخ نخواهد داد ، زیرا آمریکا به سبب غرق شدن در باتلاق عراق، دیگر قادر نیست وارد جنگ دیگری شود.

این افراد فرهیخته که از وضعیت فعلی رژیمهای عرب ناامید بودند واز نظرآنها، این رژیمها وظایف اساسی خود را انجام نمی دادند،از این سخنان بشار اسد شگفت زده شدند.

نگارنده نیز به عنوان دبیر موسسه گفتگوی ایران و عرب در دیدار حضور داشت که با توجه سخنان رئیس جمهوری سوریه، می توان دیدگاههای وی را در موارد زیر خلاصه کرد:

1- رژیم اسرائیل پس از پیروزی مقاومت لبنان بر این رژیم، وارد دوران پیری خود شده است و با وجود تمایل فراوان آمریکا برای جنگ و تجاوزگری علیه سوریه یا ایران و یا حزب الله لبنان، داده های ما می گوید که درآینده نزدیک، جنگی رخ نخواهد داد ، زیرا آمریکا به سبب غرق شدن در باتلاق عراق، دیگر قادر نیست وارد جنگ دیگری شود.



2- رژیمهای عرب دیدگاه روشن و شفافی برای آینده ندارند و متاسفانه قادر به ارائه هیچ طرح مشترکی درباره مسائل راهبردی منطقه نیستند و اکثریت آنها، وقت کشی را در انتظار روی کار آمدن دولت جدید آمریکا ترجیح می دهند، اما با این حال امیدواریم که با دیدگاه خوش بینانه ما درباره آینده نوید بخش برای این امت، با وجود دشواری شرایط، همراهی کنند.

3- سوریه به طرفهای عربی که از دمشق به سبب همپیمانی با تهران خرده می گیرند، هشدار می دهد که درپس این غبار، فتنه ای از سوی اسرائیل وجود دارد که این رژیم درصدد ایجاد فتنه انگیزی میان آنها با ایرانی است که در مقاومت و مقابله با سلطه گری در کنار ما قرار دارد.

4- موضع سوریه در قبال گروههای لبنانی به یک اندازه نیست، زیرا تنها می تواند در کنار مبارزان لبنانی قرار گیرد که جوانی عرب، عربیت و اسلام را تجدید و احیا کردند و در نتیجه، به شورشیان عرب توصیه می کند که این رویکرد را درپیش گیرند و با سوریه برای تقویت امنیت و ثبات لبنان برمبنای حمایت از فرهنگ مقاومت و مخالفت با عادی سازی روابط و آشتی های مجانی با سران دشمن اسرائیلی سهیم شوند.

5- سوریه با قدرت از همه ابتکارات و طرحهای وفاق فلسطینی ها با وجود وتوی آشکار آمریکا حمایت می کند و تلاش سوریه تنها برای ایستادن در کنار مقاومت مشروع فلسطین و حمایت از آن است و در قبال رابطه تاریخی عمیق خود با این مسئله به بهانه صلح، سستی و سهل انگاری به خرج نمی دهد و این صلح قطعا از طریق معامله کردن برسر حاکمیت کامل سوریه بر خاک خود یا معامله بر سر دفاع ثابت از حق ملت فلسطین در مقاومت و دستیابی به استقلال و حق بازگشت آوارگان نخواهد بود.

6- سوریه که از همان اوایل(جنگ آمریکا علیه عراق) ظهور مقاومت عراق در برابر تجاوزگری و اشغال را پیش بینی می کرد، از یک عراق واحد، آزاد و مستقل برپایه هویت عربی و اسلامی درخشان و آزاد از یوغ اشغالگری، به دور از حکمرانی شبه نظامیان و فتنه های طایفه ای و مذهبی حمایت می کند.

این سخنان بارزترین موضوعاتی بود که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در سخنان خود با شماری زیادی از فرهنگیان و فرهیختگان عرب به آن پرداخت، فرهیختگانی که به شهر دمشق به عنوان پایتخت فرهنگی عرب آمده بودند.

بشار اسد در نشست یاد شده همچنین به روشنی اشاره کرد که سوریه درحال حاضر به طور محرمانه با اسرائیل مذاکره نمی کند، زیرا اولا معتقد است که مذاکره با اسرائیل هم اکنون سودی ندارد و ثانیا اعتقادی به پنهان کردن واقعیتها از مردم خود ندارد و در نتیجه، مذاکرات محرمانه با دشمن را نمی پذیرد.

اما بشار اسد گفت که معادله بین المللی بعد از پیروزی بزرگ حزب الله( درجنگ جولای 2006 رژیم صهیونیستی علیه لبنان) تغییر کرده است به گونه ای که بسیاری از میانجیگران بین المللی از جمله سران یهودی به دمشق می آیند و از ما می خواهند تا در صلح با اسرائیل شتاب به خرج دهیم، زیرا معتقدند که اسرائیل درمعرض خطر قرار دارد و به ناچار باید آن را از طریق تسریع در صلح در منطقه از زوال و نیستی محتمل نجات دهند.

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محمد صادق الحسینی تحلیلگر مسائل جهان اسلام

