لزوم تجهیز خوابگاههای دانشجویان غیرایرانی

دکتر حسن مسلمی نائینی در حاشیه سفر هیئت وزارت علوم به دور دوم سفر استانی هیئت دولت به استان همدان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بازدید از خوابگاه دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در دانشگاه بوعلی همدان افزود: در خوابگاه دانشجویان خارجی این دانشگاه، دانشجویانی از کشورهای افغانستان، سوریه، تاجیکستان و .. ساکن هستند که به دلیل اینکه این دانشجویان به دفعات محدودی می توانند به کشور خود مراجعت کنند، باید خوابگاههایی با تجهیزات بیشتر در اختیار آنها گذاشته شود تا زمینه تحصیل دانشجویان خارجی در ایران فراهم شود.

وی اظهار داشت: اساتید دانشگاه نیز باید با رعایت حفظ کیفیت آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان عنایت و لطف بیشتری داشته باشند.