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۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۳:۴۷

سارکوزی خواستار مذاکره "دالایی لاما" و مقامهای چین شد

سارکوزی خواستار مذاکره "دالایی لاما" و مقامهای چین شد

رئیس جمهوری فرانسه، خواستار فراهم شدن شرایط انجام گفتگوها میان "دالایی لاما" و مقامهای دولت چین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "نیکلا سارکوزی" پنجشنبه شب در یک نطق تلویزیونی به مناسبت اولین سالگرد ریاست جمهوری خود و چهار ماه مانده به برگزاری بازیهای المپیک چین گفت : من نمی توانم آنچه را که در تبت رخ داده، بپذیرم. من از رخدادهای اخیر در تبت بسیار شگفت زده شده ام.

وی ضمن حمایت از خودمختاری بخش تبت، با استقلال آن مخالفت کرد.

سارکوزی خاطرنشان کرد که دالایی لاما خواستار استقلال تبت و تحریم بازیهای المپیک نیست.

رئیس جمهوری فرانسه با اشاره به قراردادهای 20 میلیارد یورویی کشورش با چین در ماههای اخیر، گفت: چهار ماه مانده به برگزاری بازیهای المپیک و این فرصت خوبی است تا مقامهای چینی و دالایی لاما به پای میز مذاکره بنشینند.

سارکوزی برای آرام کردن اوضاع در چین،"ژان پیئر رافران" نخست وزیر سابق و "کریستین پونسوله" رئیس مجلس سنای فرانسه را به چین اعزام کرده و قصد دارد "ژان دیوید لویت" مشاور دیپلماتیک خود را نیز فردا به پکن بفرستد.

در شورشهای اخیر در تبت، صدها نفر کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 671579

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