اقدامات توهين آميز شهرداري برلين بي پاسخ نمي ماند

به گزارش خبرگزاري مهر، دكتر احمدي نژاد دراين نامه به" هرن كلاوس ووريت " شهردار برلين ، هشدار داده است كه چنين اقداماتي بدون پاسخ نخواهد ماند.

وي خطاب به همتاي آلماني خود تصريح كرده است : شهرداري تهران از جانب مجروحان شيميايي وخانواده هاي آنان براي نصب لوحي كه حاوي اسامي دولتهايي است كه رژيم صدام را به سلاحهاي شيميايي مسلح كردند وبه ويژه دولت آلمان به عنوان حامي وتدارك كننده رژيم سابق عراق ، تحت فشار قرار دارد.

شهردار تهران دراين نامه همچنين تاثيرات نامطلوب ومخرب ناشي از اقدام توهين آميز شهرداري منطقه شارلاتنبورگ برلين را متذكر شده واظهار اميدواري كرده است كه همتاي آلماني وي تدابير لازم را براي ممانعت از اين اقدام به عمل آورد.

گفتني است، شهرداري منطقه شالا تنبورگ در شهر برلين در نظر دارد به مناسبت حادثه رستوران ميكونوس ، لوحي را كه در آن عبارات بي اساس وتوهين آميزي عليه ايران به كار رفته است ، در مقابل اين رستوران نصب كند.