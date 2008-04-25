پتروشیمی صدرنشین لیگ برتر تنیس روی میز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور شب گذشته با انجام دو مسابقه پیگیری شد.

در جریان این بازیها و در ماهشهر پتروشیمی بندرامام با نتیجه 5 بر یک تیم صندوق ضمانت صادرات را مغلوب کرد. در این دیدار برای پتروشیمی "جونگ چول" دو پیروزی انفرادی به دست آورد . "کیم سونگ چول" دیگر بازیکن کره ای پتروشیمی در یک بازی دونفره و یک بازی انفرادی مقابل حریفان خود به پیروزی رسید و "محمدرضا اخلاق پسند" نیز برابر "مجتبی امینی" از صندوق ضمانت به برتری 3 برصفر دست یافت تا 5 پیروزی پتروشیمی در این بازی رقم بخورد . تک پیروزی صندوق ضمانت را "نوشاد عالمیان" مقابل "امیر چراغیانی" بدست آورد.

در دیگر مسابقه این هفته تیم تایدواتر بندرعباس مهمان پوشینه بافت قزوین بود که در پایان تیم میزبان مقابل حریف خود با نتیجه 4 بر 5 متحمل شکست شد.

تیمهای تراکتورسازی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی ۲۲ اردیبهشت ماه سومین دیدار هفته پنجم لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه های کشور را در تبریز برگزار می کنند.

تا پایان این هفته از مسابقات تنیس روی میز لیگ برتر باشگاههای کشور تیم پتروشیمی بندرامام با 4 برد و کسب 8 امتیاز در صدر قرار دارد . تیمهای تراکتورسازی تبریز و دانشگاه آزاد اسلامی نیز هر کدام با 6 امتیاز در ردههای بعدی قرار گرفته اند.