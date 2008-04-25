  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۰۹

لیگ باشگاههای فرانسه/

لیون و بوردو در هفته سرنوشت ساز به میدان می روند

لیون و بوردو در هفته سرنوشت ساز به میدان می روند

تیمهای لیون و بوردو، صدرنشینان مسابقات فوتبال باشگاههای فرانسه، هفته حساس و سرنوشت سازی را پیش رو دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دو تیم که از مدتها قبل رقابت فشرده ای را برای کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ فرانسه آغاز کرده اند، فردا در هفته سی و پنجم این مسابقات در زمین خودی به مصاف حریفان می روند. لیون در "ژرلان" با کان دیدار می کند و بوردو در "چابان دلماس" میزبان نیس خواهد بود.

لیون، قهرمان بلامنازع فصول گذشته فوتبال فرانسه، تلاش می کند تا اختلاف 4 امتیازی خود با بوردو را حفظ کند و کوچک ترین لغزشی سبب خواهد شد تا این فاصله به حداقل برسد. از سویی اگر لیون در این بازی پیروز شود و بوردو موفق به کسب نتیجه نشود، صدرنشین رقابتهای لیگ فرانسه را می توان قهرمان زودهنگام این فصل دانست.

برنامه کامل دیدارهای هفته سی و پنجم مسابقات فوتبال لیگ فرانسه به شرح زیر است:

شنبه - 7/2/87
* پاریسن ژرمن - اوسر
* بوردو - نیس
* لومان - لانس
* لیل - تولوز
* لیون - کان
* متز- سنت اتین
* رن - استراسبورگ
* سوشو - لوران

یکشنبه - 8/2/87
* والنسین - نانسی
* موناکو - مارسی

جدول رده بندی:
1- لیون 71 امتیاز
2- بوردو 67 امتیاز
3- نانسی 56 امتیاز
4- مارسی 55 امتیاز
-----------------
18- پاریسن ژرمن 35 امتیاز (تفاضل گل 11-)
19- استراسبورگ 35 امتیاز (تفاضل گل 11-)
20- متز 34 امتیاز

کد مطلب 671612

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها