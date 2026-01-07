رحمان نیا: بارش برف در زنجان از اوایل هفته آینده آغاز می شود

محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی‌های هواشناسی، از حاکم بودن شرایط جوی پایدار در استان تا ظهر روز جمعه خبر داد و گفت: در این مدت به‌ویژه در ساعات ابتدایی روز، به دلیل پایداری هوا و نبود جریان‌های مؤثر جوی، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های صنعتی وجود دارد.

وی افزود: طی این بازه زمانی، آسمان استان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات وزش باد ملایم نیز رخ خواهد داد. بر اساس پیش‌بینی‌ها، در این روزها سامانه بارشی فعالی استان زنجان را تحت تأثیر قرار نخواهد داد و انتظار بارش وجود ندارد.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان ادامه داد: از بعدازظهر روز جمعه به‌تدریج شاهد تغییر در شرایط جوی خواهیم بود، به‌طوری‌که ناپایداری‌ها افزایش یافته، میزان ابرناکی بیشتر می‌شود و سرعت وزش باد در سطح استان افزایش خواهد یافت.

رحمان‌نیا خاطرنشان کرد: این ناپایداری‌ها در روز شنبه تشدید شده و شرایط برای بارش برف در استان مهیا خواهد شد که می‌تواند در برخی مناطق موجب اختلال موقت در ترددهای جاده‌ای شود.

وی به وضعیت دمای استان اشاره کرد و گفت: از نظر دما، طی روزهای آینده روند افزایشی ملایمی برای دماهای استان پیش‌بینی می‌شود، هرچند با ورود سامانه ناپایدار و بارش برف، کاهش نسبی دما در برخی ساعات دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان از شهروندان خواست با توجه به پیش‌بینی‌های ارائه‌شده، به‌ویژه در روز شنبه، هشدارهای هواشناسی را مدنظر قرار داده و تمهیدات لازم را در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های روزمره خود لحاظ کنند.