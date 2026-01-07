علیمحمدی: ۱۴ انبار احتکار کالا در ایلام کشف شد

عمران علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار با تأکید بر استمرار نظارت بر بازار گفت: نظارت بر بازار یک امر مستمر است و با توجه به شرایط جدید، هم تشدید شده و هم بر استمرار آن تأکید داریم.

وی افزود: کسانی که بخواهند از این وضعیت سوءاستفاده کنند، مجازات‌ها بر اساس شرایط موجود تشدید خواهد شد.

علیمحمدی با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضائی استان اظهار داشت: «در این مدت ۱۴ انبار که کالاهای اساسی مردم را احتکار کرده بودند، کشف و کالاها به بازار عرضه شد.

رئیس دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: مردم عزیز بدانند که ما همراه آنها هستیم و هیچ نگرانی نداشته باشند؛ کالاهای اساسی به وفور وجود دارد و ان‌شاءالله با مدیریت صحیح وارد جامعه خواهد شد.