رشد بودجه جاری دانشگاهها بیش از نرخ تورم / تاکید بر فعالیت بورسیه ها در دانشگاه محل تحصیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی زاهدی روز گذشته در جلسه هیئت رئیسه دانشگاه بوعلی همدان با اشاره به بحث رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام، گفت: طبق مصوبه این سازمان، موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در حال حاضر مسئولیت رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام را بر عهده دارد.

وی ابراز امیدواری کرد، ملاکهای رتبه بندی و در صورت امکان نتیجه رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام پس از برگزاری نشستی که قرار است خرداد ماه در آذربایجان برگزار شود، در آبان ماه سال جاری اعلام شود.

وزیر علوم با اشاره به جایگاه دانشگاه بوعلی در این رتبه بندی افزود: دانشگاه بوعلی با شاخصهای تعیین شده برای معرفی بهترین دانشگاههای جهان اسلام فاصله زیادی دارد. به عنوان مثال تنها 10 درصد از دانشجویان این دانشگاه تحصیلات تکمیلی هستند این در حالی است که دانشگاههایی که در رتبه بندی در جایگاههای بالا قرار می گیرند، 40 درصد از دانشجویانشان در مقاطع تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند و 80 درصد از اعضای هیئت علمی آنها دارای درجه بالاتر از استادیاری هستند.

زاهدی از راه اندازی سیستم ارزیابی عملکرد خبر داد و گفت: هرچه مستندسازی قوی تر شود، حضور در ارزیابیها نیز بهتر خواهد شد. امیدواریم در سال جاری وضعیت وزارت علوم و دانشگاههای تابعه آن در زمینه مستند سازی در میان سایر مجوعه ها و ارگانها جایگاه بهتری را به دست آورد.

وزیر علوم افزود: رتبه وزارت علوم در سالهای 83 و 84 براساس اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به دلیل ضعف در مستند سازی در میان سایردستگاههای اجرایی 49 بوده است که با رفع مستند سازی این جایگاه ارتقا یافته است.

وی اظهار داشت: مصوبه بودجه دانشگاهها در سال 84 معادل 480 میلیارد تومان بود و این میزان در سال جاری به 1230 میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین بودجه های عمرانی دانشگاهها برای امسال 480 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.

زاهدی گفت: در بحث بورسیه نیز دانشجویان بورسیه تنها باید در همان دانشگاهی که آنها را بورسیه کرده است، به فعالیت تدریس بپردازند و به هیچ عنوان نمی توانند پس از اتمام تحصیل در دانشگاه دیگری مشغول به تدریس شوند.