معيار مصرف سوخت صنايع تاير و تيوپ تعيين شد

رييس خدمات مهندسي وزارت صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي "مهر" با بيان اين مطلب گفت: معيار مصرف سوخت صنايع تاير و تيوپ در دوره اول ( يك ساله) 600 متر مكعب معادل گاز طبيعي بر تن توليد تاير و تيوپ ( معادل با پنج ميليون و 435 هزارو 655 كيلو كالري بر تن توليد تاير و تيوپ) تعيين شد.

خسرو جوزداني افزود: همچنين معيار مصرف سوخت در دوره دوم ( دو ساله) ، 490 متر مكعب معادل گاز طبيعي بر تن توليد تاير و تيوپ ( معادل با چهار ميليون و 439 هزارو 118 كيلو كالري بر تن توليد تايرو تيوپ) تعيين شده است.

وي تاريخ اجراي معيار مصرف سوخت صنايع تاير و تيوپ را از 8/10/83 اعلام و تصريح كرد: كارخانه هاي تاير كشور از زمان ابلاغ اين مصوبه تا 1/11/83 فرصت خواهند داشت كه ميزان مصرف سوخت خودرا با معياردوره اول و تا 1/11/85 با معيار دوم مطابقت دهند.

به گفته وي، بر اساس آئين نامه اجرايي ماده 121 قانون برنامه سوم توسعه وزارت نفت، فروش گازطبيعي و فرآورده هاي نفتي را براي كارخانه هايي كه نتوانند معيارمصرف سوخت رارعايت كنند، به صورت موردي 20 درصد افزايش خواهد داد و درصورت رعايت ضوابط و مقررات توسط كارخانه ها، افزايش قيمت منتفي خواهد شد.