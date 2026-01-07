  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶

کشف احتکار ۱۰۰ میلیاردی در لرستان

کشف احتکار ۱۰۰ میلیاردی در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف انبار احتکار کالاهای اساسی به ارزش ۱۰۰ میلیارد ریال در اطراف شهرستان خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت مأموران پلیس امنیت اقتصادی لرستان در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی و احتکارکنندگان ارزاق عمومی مردم موفق به کشف انبار حاوی مقادیر زیادی کالای اساسی شدند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار موردنظر هزار و ۷۸۴ حلب روغن ۵ کیلویی ۵۰۰ کیسه شکر ۵۰ کیلویی دو هزار و ۶۰۰ کیسه پلاستیکی قند چهار کیلویی ۷۴۰ کارتن قند پنج کیلویی و ۳۸۱ کارتن ۱۰ کیلویی چای احتکار شده کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی و معیشتی مردم از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک دراین‌خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

    نظرات

    • معصومه نوروزی IR ۱۴:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      2 0
      پاسخ
      والا کاری که احتکار گران با ملت ایران کردن هیچ دشمنی نکرده خدا لعنتشون کنه
    • همرزم هادی IR ۱۶:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      سردار قبل ازاینکه به دادگاه برود اجناس احتکارشده راخودتان وارد بازارکنید زیراپاش به دادگاه بخورد آزاد شده شک نکنید
    • امیرافشار امیری IR ۱۷:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      این نوع احتکارها چه ربطی به نظام و دولت دارد ، اینگونه اشخاص که در تمام کشور مثل انگل دارند با رفتارهاشون باعث گرانی و نازضایتی مردم میشوند ، فقط برخورد قاطع قوه قضاییه و اعلام اسامی انان باعث کم شدن خشم مردم و خوابیدن التهاب بازار میشود ،
    • عبدی IR ۱۷:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۷
      0 0
      پاسخ
      بهتر است پنجاه درصد کالای احتکاری بین نیروهای انتظامی هر شهر توزیع و مابقی به سازمان های حمایتی تعلق گیرد تا هم محتکر تنبیه شود و هم نیروی انتظامی برای کشف پاداش بگیرد و منبعد در این خصوص جسور تر باشد و هم بدبخت و بیچاره ها از این اجحاف بی بهره نشوند

