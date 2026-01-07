کشف احتکار ۱۰۰ میلیاردی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی فر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت مأموران پلیس امنیت اقتصادی لرستان در راستای طرح برخورد با مخلان اقتصادی و احتکارکنندگان ارزاق عمومی مردم موفق به کشف انبار حاوی مقادیر زیادی کالای اساسی شدند.

وی افزود: مأموران بلافاصله به محل مربوطه اعزام و در بازرسی از انبار موردنظر هزار و ۷۸۴ حلب روغن ۵ کیلویی ۵۰۰ کیسه شکر ۵۰ کیلویی دو هزار و ۶۰۰ کیسه پلاستیکی قند چهار کیلویی ۷۴۰ کارتن قند پنج کیلویی و ۳۸۱ کارتن ۱۰ کیلویی چای احتکار شده کشف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به اینکه دراین‌رابطه یک نفر دستگیر شده است، گفت: کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سردار هاشمی فر ضمن هشدار به مخلان نظام اقتصادی و معیشتی مردم از شهروندان خواست هر گونه مورد مشکوک دراین‌خصوص را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.