ایجاد نظم و آرامش برای مردم مهم‌ترین اولویت قوه قضائیه است

خرم‌آباد - رئیس‌کل دادگستری لرستان، تأکید کرد: ایجاد نظم و آرامش برای مردم مهم‌ترین اولویت قوه قضائیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز چهارشنبه در حاشیه حضور در مجموعه فرماندهی انتظامی لرستان با بیان اینکه امروز ایجاد نظم و آرامش برای مردم مهم‌ترین اولویت قوه قضائیه است، اظهار داشت: به همین منظور و برای اعلام حمایت‌های لازم حقوقی و قضائی از کارکنان شریف نیروی انتظامی استان، به‌ویژه فرماندهی مقتدر آن جناب سردار هاشمی فر، در این مجموعه حضور پیدا کردیم.

وی افزود: هدف از این بازدید، آشنایی بیشتر با وضعیت شهرهای مختلف استان از طریق پایش‌های موجود و بررسی اقدامات میدانی نیروی انتظامی در راستای تأمین امنیت و آرامش مردم بود.

رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر نقش مشترک نیروی انتظامی و دستگاه قضائی در ایجاد نظم عمومی، گفت: مردم عزیز باید بدانند که هدف پلیس و دادگستری استان، ایجاد نظم و آرامشی است که شهروندان بتوانند زندگی روزمره خود را با امنیت و آرامش دنبال کنند.

حجت‌الاسلام شهواری، تصریح کرد: دادگستری استان لرستان از تمامی اقدامات قانونی و مأموریت‌هایی که نیروی انتظامی در شهرهای مختلف استان برای حفظ نظم و امنیت انجام می‌دهد، حمایت کامل حقوقی و قضائی خواهد داشت و اطمینان داریم که کارکنان شریف نیروی انتظامی، به‌ویژه فرماندهی استان، همواره در چارچوب قوانین و مقررات عمل می‌کنند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد ناامنی در کشور بیان داشت: دشمنان امروز با سوءاستفاده از فضای بین‌المللی، فضای مجازی و برخی بسترهای دیگر تلاش می‌کنند زمینه‌های تعرض به امنیت کشور را فراهم کنند و متأسفانه ممکن است برخی از جوانان ما نیز تحت‌تأثیر این فضاها قرار بگیرند.

رئیس‌کل دادگستری لرستان، تأکید کرد: این کشور متعلق به مردم ایران است و آرامش در آن، آرامش همه ما است. همه باید برای تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی که شهدا برای آن جان‌فشانی کردند، یعنی ایجاد نظم و امنیت، با قاطعیت و حضور میدانی تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام شهواری با قدردانی از عملکرد پلیس استان، گفت: خوشبختانه امروز پلیس، پلیسی مقتدر است و حضور میدانی بسیار مؤثری دارد. با تلاش‌های فرماندهی انتظامی استان و کارکنان خدوم نیروی انتظامی، امنیت قابل‌قبولی در استان برقرار شده و شرایط تا حد زیادی آرام شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با همکاری مردم شریف استان لرستان با دستگاه قضائی و نیروی انتظامی، بتوانیم بااقتدار، نظم، امنیت و آرامش پایدار را برای همه شهروندان استان فراهم کنیم.

