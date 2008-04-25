مجلس تریبون با عظمت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی ظهر امروز به هنگام رای دادن در شعبه شماره 52 شهرستان همدان افزود: ملت ایران بار دیگر با حضور در پای صندوقهای رای افتخار می آفرینند و روز پرشکوه را در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ثبت می کنند.

مرادی اظهار داشت: محور فعالیتهای مسئولان نظام جمهوری اسلامی مردم هستند، زیرا انقلاب اسلامی به پشتیبانی مردم بیمه می شود.

وی افزود: تعداد آراء مردم در صندوقهای رای برای مردم دنیا پیام دارد و آراء مردم بیانگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.

استاندار همدان تصریح کرد: مردم ایران باید خدمتگزارانی را انتخاب کنند که در مجلس شورای اسلامی قابلیتهای ایران را به نمایش بگذارند و در برداشتن قدمهای توسعه برای ایران کوتاهی نکنند.