  1. استانها
  2. همدان
۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، ۱۴:۱۴

مجلس تریبون با عظمت ایران است

همدان - خبرگزاری مهر: استاندار همدان گفت: مجلس تریبون با عظمت ایران است و نمایندگان منتخب مردم برای خدمتگزاری بی منت وارد خانه ملت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مرادی ظهر امروز به هنگام رای دادن در شعبه شماره 52 شهرستان همدان افزود: ملت ایران بار دیگر با حضور در پای صندوقهای رای افتخار می آفرینند و روز پرشکوه را در دفتر تاریخ انقلاب اسلامی ثبت می کنند.

مرادی اظهار داشت: محور فعالیتهای مسئولان نظام جمهوری اسلامی مردم هستند، زیرا انقلاب اسلامی به پشتیبانی مردم بیمه می شود.

وی افزود: تعداد آراء مردم در صندوقهای رای برای مردم دنیا پیام دارد و آراء مردم بیانگر اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.

استاندار همدان تصریح کرد: مردم ایران باید خدمتگزارانی را انتخاب کنند که در مجلس شورای اسلامی قابلیتهای ایران را به نمایش بگذارند و در برداشتن قدمهای توسعه برای ایران کوتاهی نکنند.

کد مطلب 671672

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها