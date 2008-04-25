"کوری" از حضور در جشنواره فیلم کن بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، رویترز اعلام کرد درام "کوری" که بر اساس رمان ژوزه ساراماگو نویسنده برنده نوبل پرتغالی با بازی جولین مور و مارک روفالو و هزینه تقریبی 25 میلیون دلار ساخته شده، داستان شهری است که همه ساکنان آن غیر از یک نفر به ناگهان کور میشوند.
پیش از این به نظر میرسید فیلم انگلیسیزبان "کوری" یکی از انتخابهای قطعی مدیران کن برای حضور در بخش مسابقه این دوره باشد، به ویژه اینکه میرهیس از فیلمسازان محبوب جشنواره کن است و شرکت میراماکس هم به عنوان پخشکننده "کوری" سال گذشته با "پیرمردها کشوری ندارند" حضوری موفق در دوره شصتم معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا داشت.
ضمن اینکه برخلاف چند فیلم دیگر که گمان میرفت در بخش مسابقه باشند و خبری از آنها نشد، "کوری" کامل و آماده نمایش شده است. حالا که دیگر دست فیلم از جشنواره کن کوتاه شده، مدیران میراماکس میتوانند آن را برای اکران اواخر تابستان و حضور در جشنوارههای معتبر دیگر مثل ونیز، تورنتو و نیویورک آماده کنند.
از سوی دیگر، شاید مدیران کن به این نتیجه رسیده باشند که "کوری" میرهیس را به عنوان یکی از فیلمهای افتتاحیه یا اختتامیه کن 2008 انتخاب کنند و چون هنوز اسامی هیچکدام از این دو فیلم اعلام نشده، خیلیها معتقدند "کوری" میتواند یک شگفتی تمامعیار باشد.
یکی از تهیهکنندگان فیلم سینمایی "کوری" هنوز هم به حضور آن در جشنواره کن امسال امیدوار است. او میگوید: "هنوز اسامی چند فیلم در بخشهای اصلی اعلام نشده، پس چرا ناامید باشیم؟ همه ما شگفتزده میشویم اگر "کوری" در این دوره جشنواره کن جایی نداشته باشد."
فیلمنامه "کوری" را دان مکلر بر اساس رمان ساراماگو نوشته و آلیس براگا، دنی گلاور، گائل گارسیا برنال، اسکات اندرسن و ... در آن بازی میکنند. یکی از شروط نویسنده سرشناس پرتغالی برای ساخته شدن این فیلم روی دادن داستان آن در کشوری ناشناس بود.
فرناندو میرهیس که سال 1955 در سائوپولو برزیل به دنیا آمده، فیلمهایی چون "باغبان وفادار" و "شهر خدا" را در کارنامه دارد که برای فیلم اخیر نامزد اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان شده و با "باغبان وفادار" در بخش مسابقه جشنواره فیلم ونیز حضور داشت.
نظر شما