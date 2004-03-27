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۸ فروردین ۱۳۸۳، ۱۸:۳۷

رشته هاي رزمي در سالي كه گذشت (3)

مربي تيم ملي جودو: مدالهاي جهاني و عناوين خوب در سال 82 به دست آمد

رشته هاي رزمي درسال 82 بيشتر از تمام رشته هاي ورزشي مدال كسب كردند.

محمدرضا حاج يوسف زاده مربي تيم ملي جودودرگفت وگو با خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: درجودوآرش ميراسماعيلي، در تكواندو رستمي و كرمي، دركاراته فرخي و روحاني و در ووشو جعفري ايران را صاحب طلاي جهاني كردند ضمن اينكه در رده بندي تيمي هم در سطح جهان موفق عمل كردند.
حاج يوسف زاده درمورد آينده رشته هاي رزمي گفت: با توجه به پتانسيل بالاي اين رشته ها اگر فدراسيونها مديري موفق و با دانش نداشته باشند، راه به جايي نخواهند برد. به عنوان مثال حضور با اقتدار سردار درخشان درمجامع بين المللي را ازنزديك ديده و دخالت داشتن در مهمترين تصميمات جهاني و آسيايي را شاهد بوده ام. چنين مديريتي ضامن پيشرفت وآينده روشن اين رشته است.
مربي تيم ملي جودو درمورد رشته جود نيزگفت: در سال 82 كاربزرگي انجام داديم. كسب مدال طلاي جهان و ايستادن به سكوي چهارم جهان. اما توقع مردم از جودو بالاست. جودو بعد از انقلاب از ارتش به ميان مردم آمد. دراين فاصله عناوين معتبر و بسيار مهمي چون طلاي جهان، سوم جام جهاني و ... كه در تاريخ جودو ايران سابقه نداشته است را به دست آورديم.

 

کد مطلب 67168

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