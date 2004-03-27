مربي تيم ملي جودو: مدالهاي جهاني و عناوين خوب در سال 82 به دست آمد

محمدرضا حاج يوسف زاده مربي تيم ملي جودودرگفت وگو با خبرنگار" مهر" با بيان اين مطلب افزود: درجودوآرش ميراسماعيلي، در تكواندو رستمي و كرمي، دركاراته فرخي و روحاني و در ووشو جعفري ايران را صاحب طلاي جهاني كردند ضمن اينكه در رده بندي تيمي هم در سطح جهان موفق عمل كردند.

حاج يوسف زاده درمورد آينده رشته هاي رزمي گفت: با توجه به پتانسيل بالاي اين رشته ها اگر فدراسيونها مديري موفق و با دانش نداشته باشند، راه به جايي نخواهند برد. به عنوان مثال حضور با اقتدار سردار درخشان درمجامع بين المللي را ازنزديك ديده و دخالت داشتن در مهمترين تصميمات جهاني و آسيايي را شاهد بوده ام. چنين مديريتي ضامن پيشرفت وآينده روشن اين رشته است.

مربي تيم ملي جودو درمورد رشته جود نيزگفت: در سال 82 كاربزرگي انجام داديم. كسب مدال طلاي جهان و ايستادن به سكوي چهارم جهان. اما توقع مردم از جودو بالاست. جودو بعد از انقلاب از ارتش به ميان مردم آمد. دراين فاصله عناوين معتبر و بسيار مهمي چون طلاي جهان، سوم جام جهاني و ... كه در تاريخ جودو ايران سابقه نداشته است را به دست آورديم.