ایجاد موزه انفورماتیک در کشور / تشکیل کارگروه زنان در حوزه IT

محمد باقر اثنی عشری در گفتگو با خبرنگار مهر به برنامه های در دست اجرای کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای اشاره کرد و گفت: این کمیسیون از حدود دو سال پیش اقدام به ایجاد موزه انفورماتیک در کشور کرده است که بسیاری از عملیات اجرای آن در سال گذشته انجام شد و ادامه کار هم در سال جاری دنبال می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر سایت این موزه مجازی آماده شده و اطلاعات لازم هم بر روی آن قرار گرفته و امیدواریم که در نیمه اول سال جاری رونمایی شود.

اثنی عشری در ادامه به فعالیتهای انجام شده این کمیسیون در حوزه فرهنگی ICT اشاره کرد و به مهر گفت: ما در سال 86 در زمینه فرهنگ سازی در حوزه فناوری اطلاعات یکسری همایشهای فرهنگی برگزار کردیم که در سال جدید هم در این راستا برگزاری همایشها و دپارتمانهایی با حضور مسئولین حوزه و با هدف برقراری گفتمان جامعه ارتباطی خواهیم داشت.

وی به برنامه جدید این کمیسیون در بخش فرهنگی حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: در شروع سال 87 کارگروه زنان فعال در حوزه IT از سوی کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای تشکیل شد که در این کارگروه مسایل و مشکلات زنان شاغل در حوزه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. تا آخر هفته جاری مصوبات این کارگروه اعلام خواهد شد.

عضو کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای افزود: بحث فرهنگ سازی در حوزه IT یک مقوله کلی، پیچیده و مهم است و منحصر به فعالیت یک یا چند سازمان خاص نمی شود بلکه باید تمامی سازمانهای فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در زمینه فرهنگ سازی برنامه ریزیهایی منلسب اتخاذ و اجرایی کنند.

وی اظهار داشت: کمیسیون امور فرهنگی نظام صنفی رایانه ای در نظر دارد در سال جدید برنامه های جانبی را در جهت آشنایی بیشتر فعالان حوزه IT با یکدیگر برگزار کند که این برنامه ها شامل برگزاری جام شطرنج انفورماتیک و جام فوتسال انفورماتیک است.